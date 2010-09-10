Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Тоже общалась... Расскажите, как по факту обстоят дела, правда ли, что начали стеклить? Живу в другом городе, на стройке уже давно не была.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
с внутренней стороны доделали все стены, начали стеклить-2-4 этажи. Такими темпами работы много еще.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
lysi писал(а):Интересно со второй очереди кто есть на форуме, и какие новости. Я общалась с Мих Мих обещает сдать во время. но это же вранье чистой воды. Последний этаж строят уже полгода. И за три месяца застеклить и отделать подъезда такими темпами, просто не возможно. Кто со второй очереди давайте объединяться. надо что то делать
Я Вам больше скажу, нам глядя в глаза 9 декабря 2015 года(первый срок сдачи дома, который озвучивали при продаже квартир был сентябрь 2015) сказали что через 2-3 месяца начнёте делать ремонт, люди не дадут соврать в ноябре 2016 они сдали дом. Окна недели 2 уже не ставят, ну как ставят, последний раз ставили. В будни бывает что не вижу рабочих, может они все внутри или Я такой слепой. Но бывает что 1-2 ходят. С лета темпы тормазнулись просто не реально(этаж лили за 2 недели где-то). Больше того, 2 очередь они смогут сдать, только со двором, а двор еще надо расчистить(а там завал), выкопать котлован и залить подземную парковку и благоустроить двор. Так что не хочу расстраивать людей со 2 очереди, но если застройщик резко и во много раз не увеличит скорость стройки, то Вам придётся очень долго ждать. И мой вам совет, звоните директору по строительству или прорабу, они более достоверную информацию дают.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Но унывать сильно тоже не надо, если у меня инфа верная, то застройщик еще выполняет какие-то госзаказы, следовательно деньги к ним приходят не смотря на то что продажи упали(это у всех новостроек в стране). Да и такой проект им попросту не дадут загубить. Но не питайте иллюзий, что летом сдадут, шансы очень низкие. Надеюсь у Вас всё хорошо будет
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
С помощью двух узбеков пытались реанимировать емкость для заливки стен . Они же видимо и лить будут , в куче рылись подпорки искали.
Управляющая компания услуг фактически не оказывает . Даже счет в банке на оплату воды и электричества похоже еще не оформила. За газ сами жильцы платят напрямую.
Управляющая компания услуг фактически не оказывает . Даже счет в банке на оплату воды и электричества похоже еще не оформила. За газ сами жильцы платят напрямую.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Был в УК неделе две назад - обещали лифт в апреле пустить край в мае после поверки.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
а ниче что мы за него уже платим пол года?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
В УК обещают что деньги даром не пропадут , их потратят на обертку лифта картоном (чтоб не поцарапал) если лифт включат. Могут еще мусор в подъездах припомнить и канализацию.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Вот что касается канализации, не могу понять как мог засориться вертикальный стояк в новом доме.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
И пусть они смету скинуть столь золотого картона. И их ведомости заработной платы, женщина эта принимает 3 дня в неделю и то не факт-по пол дня, а она по сути администратор(зп администратора крайне редко превышает 15 тысяч рублей при полном рабочем дне с 10-20, а с таким графиком это является подработкой), сколько получает Брежнев, которого Я в офисе видел один раз, и пару раз случайно на улице.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Вертикальный стояк может засориться очень просто - туда часто сливают остатки смесей, выкидывают тряпки, обломки кирпича и прочий мусор. Так что тут ничего удивительного нет.
Лифт, наверное, все-таки обобьют фанерой, а не картоном (если вообще будут его пускать).
А вот отчетность УК я бы посмотрел, они там заливали, что у них тройная отчетность, перед городом, перед жильцами и еще перед кем-то. Влажной уборки я так и не увидел, хотя бываю ежедневно. 2 раза вообще за 1.5 месяца видел уборщицу то ли с веником, то ли с щеткой какой-то. Чем там еще УК занимается, затрудняюсь сказать.
Лифт, наверное, все-таки обобьют фанерой, а не картоном (если вообще будут его пускать).
А вот отчетность УК я бы посмотрел, они там заливали, что у них тройная отчетность, перед городом, перед жильцами и еще перед кем-то. Влажной уборки я так и не увидел, хотя бываю ежедневно. 2 раза вообще за 1.5 месяца видел уборщицу то ли с веником, то ли с щеткой какой-то. Чем там еще УК занимается, затрудняюсь сказать.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Smooth писал(а):Вертикальный стояк может засориться очень просто - туда часто сливают остатки смесей, выкидывают тряпки, обломки кирпича и прочий мусор. Так что тут ничего удивительного нет.
Лифт, наверное, все-таки обобьют фанерой, а не картоном (если вообще будут его пускать).
А вот отчетность УК я бы посмотрел, они там заливали, что у них тройная отчетность, перед городом, перед жильцами и еще перед кем-то. Влажной уборки я так и не увидел, хотя бываю ежедневно. 2 раза вообще за 1.5 месяца видел уборщицу то ли с веником, то ли с щеткой какой-то. Чем там еще УК занимается, затрудняюсь сказать.
про те проблемы с канализацией на которые они постоянно ссылаются, одна случилась между этажами. Причем в квартирах выше либо никто ничего не делает, либо те кто знают что предмет размером с качан капусты смывать нельзя.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Ну кто-то мог с самого верха слить смесь, она засохла, образовалась пробка. Хз. По идее надо было при ремонте стояка выяснять, в чем там проблема, чем забилась труба. А так хз, в чем может еще быть причина.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Smooth писал(а):Ну кто-то мог с самого верха слить смесь, она засохла, образовалась пробка. Хз. По идее надо было при ремонте стояка выяснять, в чем там проблема, чем забилась труба. А так хз, в чем может еще быть причина.
Smooth, это исключено там надо было сразу камень засовывать, смесь это по сути песок и он должен был провалится до самого конца, а не между этажами застревать. А то что они говорят, что вызывали аварийку для устранения какого то засора, и что это доп траты, пусть не пи здят, за неё не надо отдельно платить, грубо говоря стоимость её услуг уже заложены в тарифы на воду. Могу сделать вывод, что люди которые делали водопровод, не особо умеют это делать
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
если конечно они не платную вызывали, но тут тогда к ним другой вопрос, зачем они это делали
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Кто-нить уже получил кладовку в подвале?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Нет ни чего не могут пока продать .Без объяснений. Надеюсь каналья не в подвал прорывается . У нас бывает подвал топит хотя дом тоже новый.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:30
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
А меня порадовало объявление у лифта, по изменению тарифов. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда с 1 января 2017 года установлен постановлением администрации города Рязани от 23.12.2016 № 5770.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:30
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
А вот и ответ на вопрос "Почему нас не спросили?":
Большинство многоэтажек областного центра обслуживают управляющие компании (УК). Они имеют право повышать плату за содержание жилья максимум раз в год, а для этого обязаны провести собрание жильцов - на нем объяснить людям, почему повышается тариф и только после голосования утвердить новую цену.
Созвать рязанцев на собрание жильцов - задача из разряда невыполнимых. Поэтому очень многие УК перешли на упрощенный вариант: один раз организовали собрание, на котором жильцы приняли решение установить муниципальный тариф. И с этого момента жители этих многоэтажек платят так же, как и обитатели социального, государственного и муниципального жилья. Соответственно и рост тарифа происходит одновременно с муниципальным.
Большинство многоэтажек областного центра обслуживают управляющие компании (УК). Они имеют право повышать плату за содержание жилья максимум раз в год, а для этого обязаны провести собрание жильцов - на нем объяснить людям, почему повышается тариф и только после голосования утвердить новую цену.
Созвать рязанцев на собрание жильцов - задача из разряда невыполнимых. Поэтому очень многие УК перешли на упрощенный вариант: один раз организовали собрание, на котором жильцы приняли решение установить муниципальный тариф. И с этого момента жители этих многоэтажек платят так же, как и обитатели социального, государственного и муниципального жилья. Соответственно и рост тарифа происходит одновременно с муниципальным.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
В УК сказали что не знают, когда будет лифт, что у них даже документов на лифт нет. За что мы тогда платим?
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