Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Пишем no-reply@ryazangov.ru
в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области.
А может и еще куда нибудь.
в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области.
А может и еще куда нибудь.
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