Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » Сегодня, 14:31

Пишем no-reply@ryazangov.ru
в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области.
А может и еще куда нибудь.
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