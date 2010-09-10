Сообщение Smooth » Сегодня, 18:48

Касательно проведения интернета в наш дом - звонил в nlink и дом.ру, пока они чет не особо рвутся подключать наш дом. Предлагаю всем заинтересованным людям позвонить в эти компании тоже, оставить заявку хотя бы, это недолго и несложно, чем больше будет заявок, тем больше шансов..

911-555 Nlink

51-51-51 Дом.ру