Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Пишем no-reply@ryazangov.ru
в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области.
А может и еще куда нибудь.
в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области.
А может и еще куда нибудь.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Касательно проведения интернета в наш дом - звонил в nlink и дом.ру, пока они чет не особо рвутся подключать наш дом. Предлагаю всем заинтересованным людям позвонить в эти компании тоже, оставить заявку хотя бы, это недолго и несложно, чем больше будет заявок, тем больше шансов..
911-555 Nlink
51-51-51 Дом.ру
911-555 Nlink
51-51-51 Дом.ру
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