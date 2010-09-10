Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » Сегодня, 14:31

Пишем no-reply@ryazangov.ru
в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области.
А может и еще куда нибудь.
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » Сегодня, 18:48

Касательно проведения интернета в наш дом - звонил в nlink и дом.ру, пока они чет не особо рвутся подключать наш дом. Предлагаю всем заинтересованным людям позвонить в эти компании тоже, оставить заявку хотя бы, это недолго и несложно, чем больше будет заявок, тем больше шансов..
911-555 Nlink
51-51-51 Дом.ру
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