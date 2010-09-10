Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Пишем no-reply@ryazangov.ru
в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области.
А может и еще куда нибудь.
в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области.
А может и еще куда нибудь.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Касательно проведения интернета в наш дом - звонил в nlink и дом.ру, пока они чет не особо рвутся подключать наш дом. Предлагаю всем заинтересованным людям позвонить в эти компании тоже, оставить заявку хотя бы, это недолго и несложно, чем больше будет заявок, тем больше шансов..
911-555 Nlink
51-51-51 Дом.ру
911-555 Nlink
51-51-51 Дом.ру
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
olleg2010 писал(а):Пишем no-reply@ryazangov.ru
в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области.
А может и еще куда нибудь.
Ну вызовут их ну погрозят пальчиком, дальше что? Надо более эффективные меры. Например прокуратура. Там придут дяди в погонах и скажут: Здравствуйте Я советник юстиции Такой то, давайте все документы по такому и такому моменту, опа да вы ахренели, заводим уголовное дело. А в жил инспекцию, это так писульки, где им максимум светит лекция, а им на них пох
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Давайте не уповать на прокуратуру. Никуда они не пойдут. Вам напишут о проверке фактов или вообще сошлются на Жилинспекцию. Это её обязанность.
Прокуратура до сих пор указывает кадастровый номер земли придомовой территории,которого нет в реестре.
Прокуратура до сих пор указывает кадастровый номер земли придомовой территории,которого нет в реестре.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
ivanes писал(а):Давайте не уповать на прокуратуру. Никуда они не пойдут. Вам напишут о проверке фактов или вообще сошлются на Жилинспекцию. Это её обязанность.
Прокуратура до сих пор указывает кадастровый номер земли придомовой территории,которого нет в реестре.
Ну смотрите, дом сдан 12 ноября, мы оплатили УК за содержание жилья на пол года вперед(лично мы это сделали до официальной сдачи дома) так как без этой оплаты не давали ключи-это было главным условием их получения, второе эта УК выиграла так называемый тендер на обслуживания дома во второй половине декабря или в начале января(точно не помню)то есть кто у нас требовал и брал деньги до этого, так они еще и квитанции давали, документы на собственность мы получили совсем недавно, то есть мы стали собственниками, следовательно тогда и начался отчёт оплаты. Услуги не оказываются деньги берутся, мне кажется это не совсем законно. Даже скорее всего есть нотки мошенничества. Отпишется прокуратура, можно еще написат, но только вышестоящему начальству, начальство наотъ ебись отпишется написать повыше или в отдел собственной безопасности. Бегать от стола к столу у них в офисе и слушать бред тоже не вариант, на все запросы официальные и не официальные они твердят одно и тоже- не передали/передали. Вот объясните мне пожалуйста, как можно было принять дом без лифта? Клал Я детородный орган на влажную уборку в подъезде по большому счёту, не гордый сам лестничную клетку протру если шипко запачкается, но вот лифт это перебор, то сколько сотен раз Я поднимался пешком груженный(вспоминая что за лифт Я заплатил при покупке квартиры,и плачу за содержание жилья, а лифт туда включен)-Я им не прощу)))
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
ivanes писал(а):Прокуратура до сих пор указывает кадастровый номер земли придомовой территории,которого нет в реестре.
Эту фразу Вашу не понял.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Почтовая д.63а построили на дворовой территории дома 65/104. Где придомовая территория? Прокуратура указывает кадастровый номер придомовой территории,которого в реестре не было на момент продажи земли застройщику.
Позже УК указала убираемую дворником площадь в 100 км.м.Асфальт + земля под аркой.
Кроме того, раздел земельного участка придомовой территории перед продажей согласовано с собственником магазина на первом этаже дома- Ф.И.Провоторовым.
Позже УК указала убираемую дворником площадь в 100 км.м.Асфальт + земля под аркой.
Кроме того, раздел земельного участка придомовой территории перед продажей согласовано с собственником магазина на первом этаже дома- Ф.И.Провоторовым.
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