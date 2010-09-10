Сообщение rutracer » 19 апр 2017, 17:01

ivanes писал(а): Давайте не уповать на прокуратуру. Никуда они не пойдут. Вам напишут о проверке фактов или вообще сошлются на Жилинспекцию. Это её обязанность.

Прокуратура до сих пор указывает кадастровый номер земли придомовой территории,которого нет в реестре.

Ну смотрите, дом сдан 12 ноября, мы оплатили УК за содержание жилья на пол года вперед(лично мы это сделали до официальной сдачи дома) так как без этой оплаты не давали ключи-это было главным условием их получения, второе эта УК выиграла так называемый тендер на обслуживания дома во второй половине декабря или в начале января(точно не помню)то есть кто у нас требовал и брал деньги до этого, так они еще и квитанции давали, документы на собственность мы получили совсем недавно, то есть мы стали собственниками, следовательно тогда и начался отчёт оплаты. Услуги не оказываются деньги берутся, мне кажется это не совсем законно. Даже скорее всего есть нотки мошенничества. Отпишется прокуратура, можно еще написат, но только вышестоящему начальству, начальство наотъ ебись отпишется написать повыше или в отдел собственной безопасности. Бегать от стола к столу у них в офисе и слушать бред тоже не вариант, на все запросы официальные и не официальные они твердят одно и тоже- не передали/передали. Вот объясните мне пожалуйста, как можно было принять дом без лифта? Клал Я детородный орган на влажную уборку в подъезде по большому счёту, не гордый сам лестничную клетку протру если шипко запачкается, но вот лифт это перебор, то сколько сотен раз Я поднимался пешком груженный(вспоминая что за лифт Я заплатил при покупке квартиры,и плачу за содержание жилья, а лифт туда включен)-Я им не прощу)))