Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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mysh
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 10:34

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение mysh » 18 июл 2017, 14:25

Zimaleto62 писал(а):
mysh писал(а):
saha писал(а):Новость про 2 очередь.Стройку заморозили .Строители разбежались и подали в суд на Альфу .Семь месяцев зарплату не платят.На стройке один сторож.Во как!

И что нам теперь делать? Вторая очередь видимо вся продана?...Поступления денег ждать неоткуда...

Явно не вся очередь распродана, раз столько объявлений на авито


Это уже идёт перепродажа. А продажей занималось Центральное агентство недвижимости. У них уже и договора с Альфой нет, так как всё продано.
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ulia
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 12:22

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение ulia » 18 июл 2017, 15:19

nahItutkupil писал(а):
ulia писал(а):
lysi писал(а):Да. я думаю. подписывать или нет только ради страховки, потому как она действительна только до октября 2017, а то что лучше не будет это однозначно, я лично буду судиться после вторичного продления. Первые полгода вписаны в пункт договора. а дальше только через суд. Тем более что я уже с ними судилась, по поводу того что не вовремя оформили договор в рег.палате. И очень жалею. что пошла на мировую после денежной компенсации.

Ни за что не подписывайте доп. соглашение, потому что потом не взыщите деньги с застройщика. На данный момент вы
уже имеете право взыскать с застройщика неустойку и сумма поверьте там будет не маленькая. А направляя вам доп. соглашение о продлении срока, застройщик просто снимает с себя всю ответственность. Если хотите получить хорошие деньги от застройщика и как-то его растормошить лучше обратитесь к нам в ООО "Эксперт Финанс", мы как раз занимаемся такими вопросами. Первая консультация у нас бесплатная, принесете документы, мы их посмотрим и решим что делать. Располагаемся мы на ул. Ленина д. 16/65 - это напротив ТЦ "Атрон". Можете позвонить по тел.: 99-87-99 или 99-88-99. И другим скажите, чтобы допники не подписывали.

Оплата Ваших услуг, Я так понимаю, после того как застройщик оплатит нам штрафы?

У нас разная система оплаты. Лучше позвоните или придите мы вам все расскажем. Я же писала, что первая консультация бесплатная
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phxaxel
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 14:22

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение phxaxel » 19 июл 2017, 11:07

Рязань, 18 июля - АиФ-Рязань.
18 июля на заседании регионального правительства министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов доложил об исполнении поручения главы региона Николая Любимова.

По словам чиновника, министерством строительного комплекса Рязанской области совместно с администрацией Рязани разработана «дорожная» карта по работе с жилищными объектами, по которым нарушены сроки строительства.

Кроме того, министр доложил о создании «горячей» телефонной линии, куда смогут обратиться участники долевого строительства жилых домов, по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию.

Телефон «горячей линии» 8 (4912) 21-07-98.
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 19 июл 2017, 16:25

Владимир Владимирович может к осени заедет поможет достроить, если попросим.
первоя очередь тоже думаю может компенсацию требовать, двора то нет. я про детский сад молчу.
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saha
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 20:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение saha » 19 июл 2017, 19:06

А куда Щербаков Михал Михалыч пропал?Никто не знает?
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 20 июл 2017, 14:28

с горячей линии нет ответа. мы вам перезвоним и все.
кто дозвонился?
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 24 июл 2017, 11:50

на пол года продлили разрешение.
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lysi
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 15:50

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение lysi » 24 июл 2017, 16:06

2 очередь давайте договариваться, как будем действовать и кто-нибудь куда-либо звонил, я просто приехала только с отпуска, а тут оказывается стройка заморожена.
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Сергей Фксм
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 19:08

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Сергей Фксм » 24 июл 2017, 21:55

Стройка не заморожена, у них закончилось сро(правда не понятно как это возможно) сейчас его оформляют, а без него они работы производить не имеют право (((
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lysi
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 15:50

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение lysi » 25 июл 2017, 12:30

2 очередь ау, откликайтесь, скоро выборы губернатора, надо действовать. Сегодня была на стройке, проводка газовая, под воду проложена, один электрик копается в щите на втором этаже, больше никого нет, подъезд правда отштукатурен. Я думаю перед выборами нам надо встретиться с застройщиком, они опять нам наобещают с три короба, и писать письмо на губернатора. Щербаков появился если кому интересно. После посещения стройки поняла, что денег нет, субподрядчика нет.
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mysh
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 10:34

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение mysh » 31 июл 2017, 12:02

Это где уже подьезд заштукатурен? Я смотрю, что ещё и остекления нет... Предлагайте какие можно предпринять действия. Готова составить компанию! Как-то грустно зависать на многие годы...
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lysi
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 15:50

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение lysi » Вчера, 10:40

Предлагаю встретиться завтра 02.08. в 19-00 у дома, думаю надо пригласить кого нибудь из застройщиков и пройти в дом. Готова на завтра я и еще один дольщик. кто подойдет отзовитесь
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mysh
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 10:34

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение mysh » Вчера, 13:47

lysi писал(а):Предлагаю встретиться завтра 02.08. в 19-00 у дома, думаю надо пригласить кого нибудь из застройщиков и пройти в дом. Готова на завтра я и еще один дольщик. кто подойдет отзовитесь

Я тоже подойду обязательно! А в 19.00 не поздновато? Найдём мы кого из застройщиков то?
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lysi
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 15:50

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение lysi » Вчера, 18:36

Должно быть все нормально, придет представитель застройщика, во всяком случае обещал
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » Сегодня, 01:30

lysi писал(а):Должно быть все нормально, придет представитель застройщика, во всяком случае обещал

Прочитайте личные сообщения.
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