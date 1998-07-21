ulia писал(а):

lysi писал(а): Да. я думаю. подписывать или нет только ради страховки, потому как она действительна только до октября 2017, а то что лучше не будет это однозначно, я лично буду судиться после вторичного продления. Первые полгода вписаны в пункт договора. а дальше только через суд. Тем более что я уже с ними судилась, по поводу того что не вовремя оформили договор в рег.палате. И очень жалею. что пошла на мировую после денежной компенсации.

Ни за что не подписывайте доп. соглашение, потому что потом не взыщите деньги с застройщика. На данный момент выуже имеете право взыскать с застройщика неустойку и сумма поверьте там будет не маленькая. А направляя вам доп. соглашение о продлении срока, застройщик просто снимает с себя всю ответственность. Если хотите получить хорошие деньги от застройщика и как-то его растормошить лучше обратитесь к нам в ООО "Эксперт Финанс", мы как раз занимаемся такими вопросами. Первая консультация у нас бесплатная, принесете документы, мы их посмотрим и решим что делать. Располагаемся мы на ул. Ленина д. 16/65 - это напротив ТЦ "Атрон". Можете позвонить по тел.: 99-87-99 или 99-88-99. И другим скажите, чтобы допники не подписывали.