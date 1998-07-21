Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Zimaleto62 писал(а):mysh писал(а):saha писал(а):Новость про 2 очередь.Стройку заморозили .Строители разбежались и подали в суд на Альфу .Семь месяцев зарплату не платят.На стройке один сторож.Во как!
И что нам теперь делать? Вторая очередь видимо вся продана?...Поступления денег ждать неоткуда...
Явно не вся очередь распродана, раз столько объявлений на авито
Это уже идёт перепродажа. А продажей занималось Центральное агентство недвижимости. У них уже и договора с Альфой нет, так как всё продано.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
nahItutkupil писал(а):ulia писал(а):lysi писал(а):Да. я думаю. подписывать или нет только ради страховки, потому как она действительна только до октября 2017, а то что лучше не будет это однозначно, я лично буду судиться после вторичного продления. Первые полгода вписаны в пункт договора. а дальше только через суд. Тем более что я уже с ними судилась, по поводу того что не вовремя оформили договор в рег.палате. И очень жалею. что пошла на мировую после денежной компенсации.
Ни за что не подписывайте доп. соглашение, потому что потом не взыщите деньги с застройщика. На данный момент вы
уже имеете право взыскать с застройщика неустойку и сумма поверьте там будет не маленькая. А направляя вам доп. соглашение о продлении срока, застройщик просто снимает с себя всю ответственность. Если хотите получить хорошие деньги от застройщика и как-то его растормошить лучше обратитесь к нам в ООО "Эксперт Финанс", мы как раз занимаемся такими вопросами. Первая консультация у нас бесплатная, принесете документы, мы их посмотрим и решим что делать. Располагаемся мы на ул. Ленина д. 16/65 - это напротив ТЦ "Атрон". Можете позвонить по тел.: 99-87-99 или 99-88-99. И другим скажите, чтобы допники не подписывали.
Оплата Ваших услуг, Я так понимаю, после того как застройщик оплатит нам штрафы?
У нас разная система оплаты. Лучше позвоните или придите мы вам все расскажем. Я же писала, что первая консультация бесплатная
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Рязань, 18 июля - АиФ-Рязань.
18 июля на заседании регионального правительства министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов доложил об исполнении поручения главы региона Николая Любимова.
По словам чиновника, министерством строительного комплекса Рязанской области совместно с администрацией Рязани разработана «дорожная» карта по работе с жилищными объектами, по которым нарушены сроки строительства.
Кроме того, министр доложил о создании «горячей» телефонной линии, куда смогут обратиться участники долевого строительства жилых домов, по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию.
Телефон «горячей линии» 8 (4912) 21-07-98.
18 июля на заседании регионального правительства министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов доложил об исполнении поручения главы региона Николая Любимова.
По словам чиновника, министерством строительного комплекса Рязанской области совместно с администрацией Рязани разработана «дорожная» карта по работе с жилищными объектами, по которым нарушены сроки строительства.
Кроме того, министр доложил о создании «горячей» телефонной линии, куда смогут обратиться участники долевого строительства жилых домов, по которым нарушены сроки ввода в эксплуатацию.
Телефон «горячей линии» 8 (4912) 21-07-98.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Владимир Владимирович может к осени заедет поможет достроить, если попросим.
первоя очередь тоже думаю может компенсацию требовать, двора то нет. я про детский сад молчу.
первоя очередь тоже думаю может компенсацию требовать, двора то нет. я про детский сад молчу.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
А куда Щербаков Михал Михалыч пропал?Никто не знает?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
с горячей линии нет ответа. мы вам перезвоним и все.
кто дозвонился?
кто дозвонился?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
на пол года продлили разрешение.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
2 очередь давайте договариваться, как будем действовать и кто-нибудь куда-либо звонил, я просто приехала только с отпуска, а тут оказывается стройка заморожена.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 13 июн 2017, 19:08
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Стройка не заморожена, у них закончилось сро(правда не понятно как это возможно) сейчас его оформляют, а без него они работы производить не имеют право (((
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
2 очередь ау, откликайтесь, скоро выборы губернатора, надо действовать. Сегодня была на стройке, проводка газовая, под воду проложена, один электрик копается в щите на втором этаже, больше никого нет, подъезд правда отштукатурен. Я думаю перед выборами нам надо встретиться с застройщиком, они опять нам наобещают с три короба, и писать письмо на губернатора. Щербаков появился если кому интересно. После посещения стройки поняла, что денег нет, субподрядчика нет.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Это где уже подьезд заштукатурен? Я смотрю, что ещё и остекления нет... Предлагайте какие можно предпринять действия. Готова составить компанию! Как-то грустно зависать на многие годы...
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Предлагаю встретиться завтра 02.08. в 19-00 у дома, думаю надо пригласить кого нибудь из застройщиков и пройти в дом. Готова на завтра я и еще один дольщик. кто подойдет отзовитесь
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
lysi писал(а):Предлагаю встретиться завтра 02.08. в 19-00 у дома, думаю надо пригласить кого нибудь из застройщиков и пройти в дом. Готова на завтра я и еще один дольщик. кто подойдет отзовитесь
Я тоже подойду обязательно! А в 19.00 не поздновато? Найдём мы кого из застройщиков то?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Должно быть все нормально, придет представитель застройщика, во всяком случае обещал
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
lysi писал(а):Должно быть все нормально, придет представитель застройщика, во всяком случае обещал
Прочитайте личные сообщения.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
lysi писал(а):Должно быть все нормально, придет представитель застройщика, во всяком случае обещал
Ориентировочно - где вас искать? В каком месте встречаемся (я на стройке ни разу не была...)?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Встречаемся у ворот вход во двор со стороны 4 линии, там висит их реклама
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
lysi писал(а):Встречаемся у ворот вход во двор со стороны 4 линии, там висит их реклама
Ну как пообщались с застройщиком?Раскажите какие новости.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Щербаков сказал, что ищут деньги, чтобы закончить строительство.
Во дворе второй очереди по проекту парковка на 75 мест. Машино-место продают по 700 тыс.руб. Встал вопрос = кто из жильцов нашего дома собирается приобретать эту парковку?
Из тех, кто вчера приходил на собрание, желающих покупать парковочное место для авто не было!
Если эта парковка никому не нужна, то и строить её нет смысла. Но тогда нужно письменно собрать отказы всех владельцев жилья и в архитектуре изменить проект.
Очередная встреча у ворот строящегося дома назначена на 16 августа в 19.00.
Во дворе второй очереди по проекту парковка на 75 мест. Машино-место продают по 700 тыс.руб. Встал вопрос = кто из жильцов нашего дома собирается приобретать эту парковку?
Из тех, кто вчера приходил на собрание, желающих покупать парковочное место для авто не было!
Если эта парковка никому не нужна, то и строить её нет смысла. Но тогда нужно письменно собрать отказы всех владельцев жилья и в архитектуре изменить проект.
Очередная встреча у ворот строящегося дома назначена на 16 августа в 19.00.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
mysh писал(а):Щербаков сказал, что ищут деньги, чтобы закончить строительство.
Во дворе второй очереди по проекту парковка на 75 мест. Машино-место продают по 700 тыс.руб. Встал вопрос = кто из жильцов нашего дома собирается приобретать эту парковку?
Из тех, кто вчера приходил на собрание, желающих покупать парковочное место для авто не было!
Если эта парковка никому не нужна, то и строить её нет смысла. Но тогда нужно письменно собрать отказы всех владельцев жилья и в архитектуре изменить проект.
Очередная встреча у ворот строящегося дома назначена на 16 августа в 19.00.
Если мне память не изменяет, то в прошлый раз на собрание, кто то возмущался по поводу того, что парковку оплатил, а договора ДДУ на парковочное место, ему всё никак отдать не могут, поэтому как можно писать отказ от того что люди уже купили?(
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