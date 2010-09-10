Сообщение olleg2010 » 40 минут назад

от детского сада на первом этаже 3 подьезда никто не отказывался. однако где он.

новый управляющий обещал детскую площадку в яблоневом саду, за мусоркой. якобы город передал эту землю застройщику. уже не верю.