Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
от детского сада на первом этаже 3 подьезда никто не отказывался. однако где он.
новый управляющий обещал детскую площадку в яблоневом саду, за мусоркой. якобы город передал эту землю застройщику. уже не верю.
новый управляющий обещал детскую площадку в яблоневом саду, за мусоркой. якобы город передал эту землю застройщику. уже не верю.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Да наверное за парковочное место денег не получить обратно, тем кто его купил, на встрече Алексей сказал, что из "Зеленого сада", что на Татарке, есть желающие купить. Якобы у нас дешевле, но я сомневаюсь в этом. У Зеленого сада себестоимость дешевле будет, у них транспорт свой и мощность строительства больше, но если строить подземную парковку, мы конца строительства второй очереди не скоро увидим, а первая очередь благоустроенный двор.
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