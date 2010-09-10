Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » Вчера, 15:03

от детского сада на первом этаже 3 подьезда никто не отказывался. однако где он.
новый управляющий обещал детскую площадку в яблоневом саду, за мусоркой. якобы город передал эту землю застройщику. уже не верю.
Вернуться к началу
lysi
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 15:50

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение lysi » 23 минуты назад

Да наверное за парковочное место денег не получить обратно, тем кто его купил, на встрече Алексей сказал, что из "Зеленого сада", что на Татарке, есть желающие купить. Якобы у нас дешевле, но я сомневаюсь в этом. У Зеленого сада себестоимость дешевле будет, у них транспорт свой и мощность строительства больше, но если строить подземную парковку, мы конца строительства второй очереди не скоро увидим, а первая очередь благоустроенный двор.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя