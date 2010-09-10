Сообщение lysi » Сегодня, 08:18

Да наверное за парковочное место денег не получить обратно, тем кто его купил, на встрече Алексей сказал, что из "Зеленого сада", что на Татарке, есть желающие купить. Якобы у нас дешевле, но я сомневаюсь в этом. У Зеленого сада себестоимость дешевле будет, у них транспорт свой и мощность строительства больше, но если строить подземную парковку, мы конца строительства второй очереди не скоро увидим, а первая очередь благоустроенный двор.