Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » Вчера, 15:03

от детского сада на первом этаже 3 подьезда никто не отказывался. однако где он.
новый управляющий обещал детскую площадку в яблоневом саду, за мусоркой. якобы город передал эту землю застройщику. уже не верю.
Вернуться к началу
lysi
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 15:50

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение lysi » Сегодня, 08:18

Да наверное за парковочное место денег не получить обратно, тем кто его купил, на встрече Алексей сказал, что из "Зеленого сада", что на Татарке, есть желающие купить. Якобы у нас дешевле, но я сомневаюсь в этом. У Зеленого сада себестоимость дешевле будет, у них транспорт свой и мощность строительства больше, но если строить подземную парковку, мы конца строительства второй очереди не скоро увидим, а первая очередь благоустроенный двор.
Вернуться к началу
nahItutkupil
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nahItutkupil » 34 минуты назад

olleg2010 писал(а):от детского сада на первом этаже 3 подьезда никто не отказывался. однако где он.
новый управляющий обещал детскую площадку в яблоневом саду, за мусоркой. якобы город передал эту землю застройщику. уже не верю.

Детский сад подразумевался не государственный, а частный, грубо говоря УК наймёт нянек и в помещение дома будет садик, стоимость такого садика от 10-20 тысяч в месяц. Плюс, это стандартный рекламная утка, так что ждать садика за 1500 в месяц понта нету, это даже смешно и наивно))))
Вернуться к началу
nahItutkupil
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nahItutkupil » 26 минут назад

lysi писал(а):Да наверное за парковочное место денег не получить обратно, тем кто его купил, на встрече Алексей сказал, что из "Зеленого сада", что на Татарке, есть желающие купить. Якобы у нас дешевле, но я сомневаюсь в этом. У Зеленого сада себестоимость дешевле будет, у них транспорт свой и мощность строительства больше, но если строить подземную парковку, мы конца строительства второй очереди не скоро увидим, а первая очередь благоустроенный двор.

Вторая очередь, крепитесь это второй Аэробус, а первая очередь давайте уж порадуемся тому, что Трушкин успел подписать сдачу дома, иначе ходили бы мы все дружно со второй очередью, и ахренивали.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: triumf и 2 гостя