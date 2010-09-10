Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
от детского сада на первом этаже 3 подьезда никто не отказывался. однако где он.
новый управляющий обещал детскую площадку в яблоневом саду, за мусоркой. якобы город передал эту землю застройщику. уже не верю.
новый управляющий обещал детскую площадку в яблоневом саду, за мусоркой. якобы город передал эту землю застройщику. уже не верю.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Да наверное за парковочное место денег не получить обратно, тем кто его купил, на встрече Алексей сказал, что из "Зеленого сада", что на Татарке, есть желающие купить. Якобы у нас дешевле, но я сомневаюсь в этом. У Зеленого сада себестоимость дешевле будет, у них транспорт свой и мощность строительства больше, но если строить подземную парковку, мы конца строительства второй очереди не скоро увидим, а первая очередь благоустроенный двор.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
olleg2010 писал(а):от детского сада на первом этаже 3 подьезда никто не отказывался. однако где он.
новый управляющий обещал детскую площадку в яблоневом саду, за мусоркой. якобы город передал эту землю застройщику. уже не верю.
Детский сад подразумевался не государственный, а частный, грубо говоря УК наймёт нянек и в помещение дома будет садик, стоимость такого садика от 10-20 тысяч в месяц. Плюс, это стандартный рекламная утка, так что ждать садика за 1500 в месяц понта нету, это даже смешно и наивно))))
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
lysi писал(а):Да наверное за парковочное место денег не получить обратно, тем кто его купил, на встрече Алексей сказал, что из "Зеленого сада", что на Татарке, есть желающие купить. Якобы у нас дешевле, но я сомневаюсь в этом. У Зеленого сада себестоимость дешевле будет, у них транспорт свой и мощность строительства больше, но если строить подземную парковку, мы конца строительства второй очереди не скоро увидим, а первая очередь благоустроенный двор.
Вторая очередь, крепитесь это второй Аэробус, а первая очередь давайте уж порадуемся тому, что Трушкин успел подписать сдачу дома, иначе ходили бы мы все дружно со второй очередью, и ахренивали.
Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: triumf и 2 гостя