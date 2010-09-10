Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 03 авг 2017, 15:03

от детского сада на первом этаже 3 подьезда никто не отказывался. однако где он.
новый управляющий обещал детскую площадку в яблоневом саду, за мусоркой. якобы город передал эту землю застройщику. уже не верю.
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lysi
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 15:50

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение lysi » Вчера, 08:18

Да наверное за парковочное место денег не получить обратно, тем кто его купил, на встрече Алексей сказал, что из "Зеленого сада", что на Татарке, есть желающие купить. Якобы у нас дешевле, но я сомневаюсь в этом. У Зеленого сада себестоимость дешевле будет, у них транспорт свой и мощность строительства больше, но если строить подземную парковку, мы конца строительства второй очереди не скоро увидим, а первая очередь благоустроенный двор.
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nahItutkupil
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nahItutkupil » Вчера, 14:30

olleg2010 писал(а):от детского сада на первом этаже 3 подьезда никто не отказывался. однако где он.
новый управляющий обещал детскую площадку в яблоневом саду, за мусоркой. якобы город передал эту землю застройщику. уже не верю.

Детский сад подразумевался не государственный, а частный, грубо говоря УК наймёт нянек и в помещение дома будет садик, стоимость такого садика от 10-20 тысяч в месяц. Плюс, это стандартный рекламная утка, так что ждать садика за 1500 в месяц понта нету, это даже смешно и наивно))))
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nahItutkupil
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nahItutkupil » Вчера, 14:38

lysi писал(а):Да наверное за парковочное место денег не получить обратно, тем кто его купил, на встрече Алексей сказал, что из "Зеленого сада", что на Татарке, есть желающие купить. Якобы у нас дешевле, но я сомневаюсь в этом. У Зеленого сада себестоимость дешевле будет, у них транспорт свой и мощность строительства больше, но если строить подземную парковку, мы конца строительства второй очереди не скоро увидим, а первая очередь благоустроенный двор.

Вторая очередь, крепитесь это второй Аэробус, а первая очередь давайте уж порадуемся тому, что Трушкин успел подписать сдачу дома, иначе ходили бы мы все дружно со второй очередью, и ахренивали.
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » Сегодня, 00:42

Ну я бы не стал так сгущать краски, люди и так переживают. Коробка построена, идет внутренняя отделка (пусть отпишут со второй очереди, кто ходил внутрь, квартиры смотрел, что там сделано). Не так много работ осталось до завершения по сравнению с тем, что уже сделано. По всем разумным и логическим соображениям проще достроить, чем бросить. Если большинство откажется от подземной парковки, то ВОЗМОЖНО, дело пойдет быстрее.
По идее на данный момент уже должно быть известно, одобрили ли застройщику кредит или нет. Если да, то должна пойти движуха на стройке. Ну а так, приходите на собрание 16 августа в 19.00. А то большинства только на форум хватает.
Сказали, кстати, что еще в Туле вроде они строят дом тоже.
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