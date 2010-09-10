Сообщение Smooth » Сегодня, 00:42

Ну я бы не стал так сгущать краски, люди и так переживают. Коробка построена, идет внутренняя отделка (пусть отпишут со второй очереди, кто ходил внутрь, квартиры смотрел, что там сделано). Не так много работ осталось до завершения по сравнению с тем, что уже сделано. По всем разумным и логическим соображениям проще достроить, чем бросить. Если большинство откажется от подземной парковки, то ВОЗМОЖНО, дело пойдет быстрее.

По идее на данный момент уже должно быть известно, одобрили ли застройщику кредит или нет. Если да, то должна пойти движуха на стройке. Ну а так, приходите на собрание 16 августа в 19.00. А то большинства только на форум хватает.

Сказали, кстати, что еще в Туле вроде они строят дом тоже.