Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
от детского сада на первом этаже 3 подьезда никто не отказывался. однако где он.
новый управляющий обещал детскую площадку в яблоневом саду, за мусоркой. якобы город передал эту землю застройщику. уже не верю.
новый управляющий обещал детскую площадку в яблоневом саду, за мусоркой. якобы город передал эту землю застройщику. уже не верю.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Да наверное за парковочное место денег не получить обратно, тем кто его купил, на встрече Алексей сказал, что из "Зеленого сада", что на Татарке, есть желающие купить. Якобы у нас дешевле, но я сомневаюсь в этом. У Зеленого сада себестоимость дешевле будет, у них транспорт свой и мощность строительства больше, но если строить подземную парковку, мы конца строительства второй очереди не скоро увидим, а первая очередь благоустроенный двор.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
olleg2010 писал(а):от детского сада на первом этаже 3 подьезда никто не отказывался. однако где он.
новый управляющий обещал детскую площадку в яблоневом саду, за мусоркой. якобы город передал эту землю застройщику. уже не верю.
Детский сад подразумевался не государственный, а частный, грубо говоря УК наймёт нянек и в помещение дома будет садик, стоимость такого садика от 10-20 тысяч в месяц. Плюс, это стандартный рекламная утка, так что ждать садика за 1500 в месяц понта нету, это даже смешно и наивно))))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
lysi писал(а):Да наверное за парковочное место денег не получить обратно, тем кто его купил, на встрече Алексей сказал, что из "Зеленого сада", что на Татарке, есть желающие купить. Якобы у нас дешевле, но я сомневаюсь в этом. У Зеленого сада себестоимость дешевле будет, у них транспорт свой и мощность строительства больше, но если строить подземную парковку, мы конца строительства второй очереди не скоро увидим, а первая очередь благоустроенный двор.
Вторая очередь, крепитесь это второй Аэробус, а первая очередь давайте уж порадуемся тому, что Трушкин успел подписать сдачу дома, иначе ходили бы мы все дружно со второй очередью, и ахренивали.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Ну я бы не стал так сгущать краски, люди и так переживают. Коробка построена, идет внутренняя отделка (пусть отпишут со второй очереди, кто ходил внутрь, квартиры смотрел, что там сделано). Не так много работ осталось до завершения по сравнению с тем, что уже сделано. По всем разумным и логическим соображениям проще достроить, чем бросить. Если большинство откажется от подземной парковки, то ВОЗМОЖНО, дело пойдет быстрее.
По идее на данный момент уже должно быть известно, одобрили ли застройщику кредит или нет. Если да, то должна пойти движуха на стройке. Ну а так, приходите на собрание 16 августа в 19.00. А то большинства только на форум хватает.
Сказали, кстати, что еще в Туле вроде они строят дом тоже.
По идее на данный момент уже должно быть известно, одобрили ли застройщику кредит или нет. Если да, то должна пойти движуха на стройке. Ну а так, приходите на собрание 16 августа в 19.00. А то большинства только на форум хватает.
Сказали, кстати, что еще в Туле вроде они строят дом тоже.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Smooth писал(а):Ну я бы не стал так сгущать краски, люди и так переживают. Коробка построена, идет внутренняя отделка (пусть отпишут со второй очереди, кто ходил внутрь, квартиры смотрел, что там сделано). Не так много работ осталось до завершения по сравнению с тем, что уже сделано. По всем разумным и логическим соображениям проще достроить, чем бросить. Если большинство откажется от подземной парковки, то ВОЗМОЖНО, дело пойдет быстрее.
По идее на данный момент уже должно быть известно, одобрили ли застройщику кредит или нет. Если да, то должна пойти движуха на стройке. Ну а так, приходите на собрание 16 августа в 19.00. А то большинства только на форум хватает.
Сказали, кстати, что еще в Туле вроде они строят дом тоже.
Это не сгущать краски, это констатация факта(((((( Работы не ведутся в принципе, Я каждый день наблюдаю за стройкой, утром, днём, вечером-ни кого нету, только сторож. Там ещё тьма работы, нету стяжек, нету газовой системы вообще, нету окон на 6 этажах, местами не доложен кирпич(по правде говоря мало таких мест, но всё же они есть), нету внешней отделки, ещё много чего нету внутри дома.Про благоустройству двора вообще отдельная тема, там всё перерывать надо и заливать подземную парковку, и много чего ещё делать.А что делать с теми, кто уже там купил паркинг, деньги им вряд ли вернут. Не спорю, по всем разумным и логическим соображениям дом проще достроить чем бросить, если владельцы стройки заинтересованы в этом, а так пока картина брошенной стройки(((((( Никто не в курсе где именно в Туле они ведут строительство? У меня там много родственников, часто там бываю, могу заехать глянуть, что да ка, ну или попросить родственников.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
ук обещает собрание когда будет расчетный счет. с помойкой совсем обнаглели уже и по звонку не вывозят. скоро крысы заведуться. воняет уже.
к с лову и за газоном не следят. косить поливать бросили. ни какого обслуживания не видно
к с лову и за газоном не следят. косить поливать бросили. ни какого обслуживания не видно
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
nahItutkupil писал(а):lysi писал(а):Да наверное за парковочное место денег не получить обратно, тем кто его купил, на встрече Алексей сказал, что из "Зеленого сада", что на Татарке, есть желающие купить. Якобы у нас дешевле, но я сомневаюсь в этом. У Зеленого сада себестоимость дешевле будет, у них транспорт свой и мощность строительства больше, но если строить подземную парковку, мы конца строительства второй очереди не скоро увидим, а первая очередь благоустроенный двор.
Вторая очередь, крепитесь это второй Аэробус, а первая очередь давайте уж порадуемся тому, что Трушкин успел подписать сдачу дома, иначе ходили бы мы все дружно со второй очередью, и ахренивали.
Ну под второй очередью, под домом 12 парковочных мест уже практически построено = они то будут по-любому. Поэтому, кто уже оплатил - без своих парковок не останутся. А вот подо всем двором если парковка никому из жильцов не нужна, то надо собрать письменные пожелания и отказаться от этого ненужного строительства. Пусть достраивают вторую очередь.
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