Сообщение nahItutkupil » 05 авг 2017, 13:39

Smooth писал(а): Ну я бы не стал так сгущать краски, люди и так переживают. Коробка построена, идет внутренняя отделка (пусть отпишут со второй очереди, кто ходил внутрь, квартиры смотрел, что там сделано). Не так много работ осталось до завершения по сравнению с тем, что уже сделано. По всем разумным и логическим соображениям проще достроить, чем бросить. Если большинство откажется от подземной парковки, то ВОЗМОЖНО, дело пойдет быстрее.

По идее на данный момент уже должно быть известно, одобрили ли застройщику кредит или нет. Если да, то должна пойти движуха на стройке. Ну а так, приходите на собрание 16 августа в 19.00. А то большинства только на форум хватает.

Сказали, кстати, что еще в Туле вроде они строят дом тоже.

Это не сгущать краски, это констатация факта(((((( Работы не ведутся в принципе, Я каждый день наблюдаю за стройкой, утром, днём, вечером-ни кого нету, только сторож. Там ещё тьма работы, нету стяжек, нету газовой системы вообще, нету окон на 6 этажах, местами не доложен кирпич(по правде говоря мало таких мест, но всё же они есть), нету внешней отделки, ещё много чего нету внутри дома.Про благоустройству двора вообще отдельная тема, там всё перерывать надо и заливать подземную парковку, и много чего ещё делать.А что делать с теми, кто уже там купил паркинг, деньги им вряд ли вернут. Не спорю, по всем разумным и логическим соображениям дом проще достроить чем бросить, если владельцы стройки заинтересованы в этом, а так пока картина брошенной стройки(((((( Никто не в курсе где именно в Туле они ведут строительство? У меня там много родственников, часто там бываю, могу заехать глянуть, что да ка, ну или попросить родственников.