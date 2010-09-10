Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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nikoko
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 12:22

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nikoko » Сегодня, 12:19

соседи, подскажите пожалуйста, где покупаете москитные сетки на окна? никак найти не могу, подходящую по размеру
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saha
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 20:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение saha » 2 минуты назад

У лифтов объявление надо повесить о собрании и посмотреть сколько нас соберется.А кто не живет ремонт может делают увидят.
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