Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
соседи, подскажите пожалуйста, где покупаете москитные сетки на окна? никак найти не могу, подходящую по размеру
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
У лифтов объявление надо повесить о собрании и посмотреть сколько нас соберется.А кто не живет ремонт может делают увидят.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
газон весь завял. в подьезде как на пляже. где эта ук вся рава пропадет
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Уезжал в отпуск. Так и не понял, собрание было или нет? На стройке, смотрю, без изменений особых. В подъезде уборка прекратилась давно походу.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
да все загнулось управление. собрание после появления лицевых щетов. за газон с них особый спрос. застройщик врятли заменит его
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