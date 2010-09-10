Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
соседи, подскажите пожалуйста, где покупаете москитные сетки на окна? никак найти не могу, подходящую по размеру
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
У лифтов объявление надо повесить о собрании и посмотреть сколько нас соберется.А кто не живет ремонт может делают увидят.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
газон весь завял. в подьезде как на пляже. где эта ук вся рава пропадет
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Уезжал в отпуск. Так и не понял, собрание было или нет? На стройке, смотрю, без изменений особых. В подъезде уборка прекратилась давно походу.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
да все загнулось управление. собрание после появления лицевых щетов. за газон с них особый спрос. застройщик врятли заменит его
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Вообще не понимаю, почему молчит вторая очередь, на фоне решения проблем с долгостроями(викторию, вятич и аэробус будут достраивать после того как дольщики начали активно выступать)перед выборами губернатора. Сейчас выборы пройдут и всё, ждать вам ещё несколько лет, вторая очередь наверное не понимает, что там из работ, производится только вывоз оборудования, а после того как что-нибудь погрузят, рабочие ещё часик "поковыряются" и уходят, там круглосуточно кроме охранников никого нету, в любое время суток смотрю сверху вниз и там тишина. Те байки что они вам травят, они готовы вечно травить, денег нету и вряд ли кто то купит там квартиру, особенно если видят, что стройка фактически стоит уже долгое время.
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