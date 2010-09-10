Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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nikoko
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 12:22

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nikoko » 17 авг 2017, 12:19

соседи, подскажите пожалуйста, где покупаете москитные сетки на окна? никак найти не могу, подходящую по размеру
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saha
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 20:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение saha » 17 авг 2017, 16:48

У лифтов объявление надо повесить о собрании и посмотреть сколько нас соберется.А кто не живет ремонт может делают увидят.
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 21 авг 2017, 18:14

газон весь завял. в подьезде как на пляже. где эта ук вся рава пропадет
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 24 авг 2017, 01:43

Уезжал в отпуск. Так и не понял, собрание было или нет? На стройке, смотрю, без изменений особых. В подъезде уборка прекратилась давно походу.
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 25 авг 2017, 16:40

да все загнулось управление. собрание после появления лицевых щетов. за газон с них особый спрос. застройщик врятли заменит его
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nahItutkupil
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nahItutkupil » Вчера, 12:34

Вообще не понимаю, почему молчит вторая очередь, на фоне решения проблем с долгостроями(викторию, вятич и аэробус будут достраивать после того как дольщики начали активно выступать)перед выборами губернатора. Сейчас выборы пройдут и всё, ждать вам ещё несколько лет, вторая очередь наверное не понимает, что там из работ, производится только вывоз оборудования, а после того как что-нибудь погрузят, рабочие ещё часик "поковыряются" и уходят, там круглосуточно кроме охранников никого нету, в любое время суток смотрю сверху вниз и там тишина. Те байки что они вам травят, они готовы вечно травить, денег нету и вряд ли кто то купит там квартиру, особенно если видят, что стройка фактически стоит уже долгое время.
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saha
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 20:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение saha » Вчера, 16:00

А когда будут в подъездах убирать?В У К сказали что у них уборщицы нет.
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saha
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 20:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение saha » Вчера, 16:06

Вторая очередь наверное ждут чудо.А вот нам с УК надо конкретно решать и насчет отопления подъездов тоже.А то УК говорит что они котельную не принимали а застройщик говорит что все им сдал.Короче валят друг на друга.
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Zimaleto62
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Zimaleto62 » Сегодня, 17:41

А есть интерес нам содержать эту кательную чтобы отапливать 15 радиаторов?
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