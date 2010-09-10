Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
соседи, подскажите пожалуйста, где покупаете москитные сетки на окна? никак найти не могу, подходящую по размеру
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
У лифтов объявление надо повесить о собрании и посмотреть сколько нас соберется.А кто не живет ремонт может делают увидят.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
газон весь завял. в подьезде как на пляже. где эта ук вся рава пропадет
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Уезжал в отпуск. Так и не понял, собрание было или нет? На стройке, смотрю, без изменений особых. В подъезде уборка прекратилась давно походу.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
да все загнулось управление. собрание после появления лицевых щетов. за газон с них особый спрос. застройщик врятли заменит его
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Вообще не понимаю, почему молчит вторая очередь, на фоне решения проблем с долгостроями(викторию, вятич и аэробус будут достраивать после того как дольщики начали активно выступать)перед выборами губернатора. Сейчас выборы пройдут и всё, ждать вам ещё несколько лет, вторая очередь наверное не понимает, что там из работ, производится только вывоз оборудования, а после того как что-нибудь погрузят, рабочие ещё часик "поковыряются" и уходят, там круглосуточно кроме охранников никого нету, в любое время суток смотрю сверху вниз и там тишина. Те байки что они вам травят, они готовы вечно травить, денег нету и вряд ли кто то купит там квартиру, особенно если видят, что стройка фактически стоит уже долгое время.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
А когда будут в подъездах убирать?В У К сказали что у них уборщицы нет.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Вторая очередь наверное ждут чудо.А вот нам с УК надо конкретно решать и насчет отопления подъездов тоже.А то УК говорит что они котельную не принимали а застройщик говорит что все им сдал.Короче валят друг на друга.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
А есть интерес нам содержать эту кательную чтобы отапливать 15 радиаторов?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Zimaleto62 писал(а):А есть интерес нам содержать эту кательную чтобы отапливать 15 радиаторов?
А ВЫ что хотите чтобы холодища был в подъездах?Вы что производственную котельную содержать хотите?Есть теплотехнический расчет здания .От того что в родъездах будет холодно будет холоднее и в квартирах и вся недостающая нагрузка ляжет все равно на Ваши котлы .Так что пусть запускают котельную которая специально строилась для этих целей и за которую мы все заплатили деньги.А содержание котельной на всех жильцов будет гораздо дешевле чем Вы будете перетапливать своим котлом .Выйдет поверте мне как теплотехнику гораздо дороже чем содержание этой котельной на всех жильцов нашего дома.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
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