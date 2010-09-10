Сообщение nahItutkupil » 26 авг 2017, 12:34

Вообще не понимаю, почему молчит вторая очередь, на фоне решения проблем с долгостроями(викторию, вятич и аэробус будут достраивать после того как дольщики начали активно выступать)перед выборами губернатора. Сейчас выборы пройдут и всё, ждать вам ещё несколько лет, вторая очередь наверное не понимает, что там из работ, производится только вывоз оборудования, а после того как что-нибудь погрузят, рабочие ещё часик "поковыряются" и уходят, там круглосуточно кроме охранников никого нету, в любое время суток смотрю сверху вниз и там тишина. Те байки что они вам травят, они готовы вечно травить, денег нету и вряд ли кто то купит там квартиру, особенно если видят, что стройка фактически стоит уже долгое время.