Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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nikoko
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 12:22

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nikoko » 17 авг 2017, 12:19

соседи, подскажите пожалуйста, где покупаете москитные сетки на окна? никак найти не могу, подходящую по размеру
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saha
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 20:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение saha » 17 авг 2017, 16:48

У лифтов объявление надо повесить о собрании и посмотреть сколько нас соберется.А кто не живет ремонт может делают увидят.
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 21 авг 2017, 18:14

газон весь завял. в подьезде как на пляже. где эта ук вся рава пропадет
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 24 авг 2017, 01:43

Уезжал в отпуск. Так и не понял, собрание было или нет? На стройке, смотрю, без изменений особых. В подъезде уборка прекратилась давно походу.
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 25 авг 2017, 16:40

да все загнулось управление. собрание после появления лицевых щетов. за газон с них особый спрос. застройщик врятли заменит его
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nahItutkupil
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nahItutkupil » 26 авг 2017, 12:34

Вообще не понимаю, почему молчит вторая очередь, на фоне решения проблем с долгостроями(викторию, вятич и аэробус будут достраивать после того как дольщики начали активно выступать)перед выборами губернатора. Сейчас выборы пройдут и всё, ждать вам ещё несколько лет, вторая очередь наверное не понимает, что там из работ, производится только вывоз оборудования, а после того как что-нибудь погрузят, рабочие ещё часик "поковыряются" и уходят, там круглосуточно кроме охранников никого нету, в любое время суток смотрю сверху вниз и там тишина. Те байки что они вам травят, они готовы вечно травить, денег нету и вряд ли кто то купит там квартиру, особенно если видят, что стройка фактически стоит уже долгое время.
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saha
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 20:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение saha » 26 авг 2017, 16:00

А когда будут в подъездах убирать?В У К сказали что у них уборщицы нет.
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saha
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 20:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение saha » 26 авг 2017, 16:06

Вторая очередь наверное ждут чудо.А вот нам с УК надо конкретно решать и насчет отопления подъездов тоже.А то УК говорит что они котельную не принимали а застройщик говорит что все им сдал.Короче валят друг на друга.
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Zimaleto62
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Zimaleto62 » 27 авг 2017, 17:41

А есть интерес нам содержать эту кательную чтобы отапливать 15 радиаторов?
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saha
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 20:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение saha » 27 авг 2017, 21:36

Zimaleto62 писал(а):А есть интерес нам содержать эту кательную чтобы отапливать 15 радиаторов?

А ВЫ что хотите чтобы холодища был в подъездах?Вы что производственную котельную содержать хотите?Есть теплотехнический расчет здания .От того что в родъездах будет холодно будет холоднее и в квартирах и вся недостающая нагрузка ляжет все равно на Ваши котлы .Так что пусть запускают котельную которая специально строилась для этих целей и за которую мы все заплатили деньги.А содержание котельной на всех жильцов будет гораздо дешевле чем Вы будете перетапливать своим котлом .Выйдет поверте мне как теплотехнику гораздо дороже чем содержание этой котельной на всех жильцов нашего дома.
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saha
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 20:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение saha » 30 авг 2017, 21:13

НУ все! Форум умер!
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 04 сен 2017, 15:04

якобы крз выелит им на кровлю в счет квартир. и еще какой то кредит дадут. если очень сильно повезет крышу начнут крать к октябрю.
земляные работы и утепление фасадов только в теплую погоду и более5 гр. соответственно в следующий год. может быть.
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phxaxel
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 14:22

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение phxaxel » 07 сен 2017, 08:05

nikoko писал(а):соседи, подскажите пожалуйста, где покупаете москитные сетки на окна? никак найти не могу, подходящую по размеру


В мерлене универсальные продаются под свой размер можно подрезать.
Инет в доме есть. Сотком 30мб за 300р - подключил, рекомендую.
С водой 3.09.17 наблюдал проблему - рыжая ппц.

Есть ли кто нибудь, кто платил за воду с электричеством? за газ оплата проходит. И платил ли кто нибудь сверх полугода УК за содержания жилья?
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 10 сен 2017, 08:32

сетки в любом офисе пластиковых окон в размер рублей 700
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lysi
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 15:50

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение lysi » Сегодня, 14:34

Собрание дольщиков второй очереди 19 сентября в 19-00 у ворот на стройку
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