Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
соседи, подскажите пожалуйста, где покупаете москитные сетки на окна? никак найти не могу, подходящую по размеру
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
У лифтов объявление надо повесить о собрании и посмотреть сколько нас соберется.А кто не живет ремонт может делают увидят.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
газон весь завял. в подьезде как на пляже. где эта ук вся рава пропадет
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Уезжал в отпуск. Так и не понял, собрание было или нет? На стройке, смотрю, без изменений особых. В подъезде уборка прекратилась давно походу.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
да все загнулось управление. собрание после появления лицевых щетов. за газон с них особый спрос. застройщик врятли заменит его
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 14:52
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Вообще не понимаю, почему молчит вторая очередь, на фоне решения проблем с долгостроями(викторию, вятич и аэробус будут достраивать после того как дольщики начали активно выступать)перед выборами губернатора. Сейчас выборы пройдут и всё, ждать вам ещё несколько лет, вторая очередь наверное не понимает, что там из работ, производится только вывоз оборудования, а после того как что-нибудь погрузят, рабочие ещё часик "поковыряются" и уходят, там круглосуточно кроме охранников никого нету, в любое время суток смотрю сверху вниз и там тишина. Те байки что они вам травят, они готовы вечно травить, денег нету и вряд ли кто то купит там квартиру, особенно если видят, что стройка фактически стоит уже долгое время.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
А когда будут в подъездах убирать?В У К сказали что у них уборщицы нет.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Вторая очередь наверное ждут чудо.А вот нам с УК надо конкретно решать и насчет отопления подъездов тоже.А то УК говорит что они котельную не принимали а застройщик говорит что все им сдал.Короче валят друг на друга.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
А есть интерес нам содержать эту кательную чтобы отапливать 15 радиаторов?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Zimaleto62 писал(а):А есть интерес нам содержать эту кательную чтобы отапливать 15 радиаторов?
А ВЫ что хотите чтобы холодища был в подъездах?Вы что производственную котельную содержать хотите?Есть теплотехнический расчет здания .От того что в родъездах будет холодно будет холоднее и в квартирах и вся недостающая нагрузка ляжет все равно на Ваши котлы .Так что пусть запускают котельную которая специально строилась для этих целей и за которую мы все заплатили деньги.А содержание котельной на всех жильцов будет гораздо дешевле чем Вы будете перетапливать своим котлом .Выйдет поверте мне как теплотехнику гораздо дороже чем содержание этой котельной на всех жильцов нашего дома.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
НУ все! Форум умер!
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
якобы крз выелит им на кровлю в счет квартир. и еще какой то кредит дадут. если очень сильно повезет крышу начнут крать к октябрю.
земляные работы и утепление фасадов только в теплую погоду и более5 гр. соответственно в следующий год. может быть.
земляные работы и утепление фасадов только в теплую погоду и более5 гр. соответственно в следующий год. может быть.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
nikoko писал(а):соседи, подскажите пожалуйста, где покупаете москитные сетки на окна? никак найти не могу, подходящую по размеру
В мерлене универсальные продаются под свой размер можно подрезать.
Инет в доме есть. Сотком 30мб за 300р - подключил, рекомендую.
С водой 3.09.17 наблюдал проблему - рыжая ппц.
Есть ли кто нибудь, кто платил за воду с электричеством? за газ оплата проходит. И платил ли кто нибудь сверх полугода УК за содержания жилья?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
сетки в любом офисе пластиковых окон в размер рублей 700
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Собрание дольщиков второй очереди 19 сентября в 19-00 у ворот на стройку
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 дек 2016, 20:40
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
https://vk.com/club153741643 ссылка на группу для дольщиков 2 очереди!!!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:30
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Добрый день!
С кем-нибудь заключили договор купли-продажи на кладовку и оформили в регпалате?
Есть у кого еще договор займа?
А то меня все завтраками кормят.
С кем-нибудь заключили договор купли-продажи на кладовку и оформили в регпалате?
Есть у кого еще договор займа?
А то меня все завтраками кормят.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 09:56
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
MarMalinka писал(а):Добрый день!
С кем-нибудь заключили договор купли-продажи на кладовку и оформили в регпалате?
Есть у кого еще договор займа?
А то меня все завтраками кормят.
Есть еще договор займа! Писал я им письма с требованием заключить дду, ответом они меня не удостоили. Наверное буду обращаться в суд. Видимо проблема там какая-то с оформлением. Да у них вообще куда не ткни кругом проблема!
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Завтра т.е. 3 октября 2017 года, собрание дольщиков второй очереди. Щербаков обещал быть, акцент на слове "обещал"
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Во сколько?
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