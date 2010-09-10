Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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lysi
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 15:50

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение lysi » 03 окт 2017, 14:28

В 18-30 ПРИХОДИТЕ, НАВЕРНОЕ И У ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » Вчера, 10:46

с кладовкой беда. мне оформляли долевку с неправильными паспортными данными. ходил трижды в регпалату ошибку в договоре не исправляли и вообще не хотели регистрировать договор. в оди прекрасный день им перестали оформлять долевку а только в собственность и тут вообще все заглохло. типа дайте может аванс а мы уж вам раньше всех продадим.. уже год.
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Крошка
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 ноя 2014, 15:41

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Крошка » 22 минуты назад

Что было на собрании? Когда возобновят стройку? И телефон строительной компании какой?
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