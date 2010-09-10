Сообщение olleg2010 » Вчера, 10:46

с кладовкой беда. мне оформляли долевку с неправильными паспортными данными. ходил трижды в регпалату ошибку в договоре не исправляли и вообще не хотели регистрировать договор. в оди прекрасный день им перестали оформлять долевку а только в собственность и тут вообще все заглохло. типа дайте может аванс а мы уж вам раньше всех продадим.. уже год.