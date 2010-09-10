Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
В 18-30 ПРИХОДИТЕ, НАВЕРНОЕ И У ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
с кладовкой беда. мне оформляли долевку с неправильными паспортными данными. ходил трижды в регпалату ошибку в договоре не исправляли и вообще не хотели регистрировать договор. в оди прекрасный день им перестали оформлять долевку а только в собственность и тут вообще все заглохло. типа дайте может аванс а мы уж вам раньше всех продадим.. уже год.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Что было на собрании? Когда возобновят стройку? И телефон строительной компании какой?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
телефон был отключен а сейчас просто не отвечают +7 491 224-42-11
510-08-3.
горячая линия проблемных обьектов 210798
510-08-3.
горячая линия проблемных обьектов 210798
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