Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
В 18-30 ПРИХОДИТЕ, НАВЕРНОЕ И У ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
с кладовкой беда. мне оформляли долевку с неправильными паспортными данными. ходил трижды в регпалату ошибку в договоре не исправляли и вообще не хотели регистрировать договор. в оди прекрасный день им перестали оформлять долевку а только в собственность и тут вообще все заглохло. типа дайте может аванс а мы уж вам раньше всех продадим.. уже год.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Что было на собрании? Когда возобновят стройку? И телефон строительной компании какой?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
телефон был отключен а сейчас просто не отвечают +7 491 224-42-11
510-08-3.
горячая линия проблемных обьектов 210798
510-08-3.
горячая линия проблемных обьектов 210798
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Только сейчас заметили, что у нас счетчики на воду не опломбированы, у всех так? В управляющую обращаться или в водоканал?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
пломб нет
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 28 окт 2016, 08:38
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Это аут!!!есть мысли на этот счёт? Кого наказывать?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
MarMalinka писал(а):Добрый день!
С кем-нибудь заключили договор купли-продажи на кладовку и оформили в регпалате?
Есть у кого еще договор займа?
А то меня все завтраками кормят.
По кладовкам мне на одном из недавних собраний коммерческий директор обещал, что типа позвони в офис, все решат. Позвонил, там конечно морозятся. Типа этот вопрос по кладовкам поднимали на совещании, но к чему-то конкретному не пришли. И вроде как пробный договор отправили на регистрацию и ждут результат. Это было пару месяцев назад.
Я думаю, что одна из загвоздок в том, что у нас нет двора (а вход в кладовки, которые по крайней мере в подвале, именно со двора). Типа небезопасно по ТБ. Каких-то других причин я не вижу.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Вновь подниму вопрос об организации ТСЖ. https://vk.com/club153741643 вот есть группа второй очереди, впринципе туда и с первой добавляются.
А как насчет того, чтобы собраться и начать организовывать ТСЖ? Я щас конечно про первую очередь имею ввиду. Чем раньше начнем этим вопросом заниматься, тем быстрее что-то решится. Действующая УК - это жопа. Ну и второй очереди потом будет проще, если у первой будет уже работающее ТСЖ. Я думаю, нужно выбрать пару-тройку инициативных людей, чтобы хотя бы собрать информацию о жильцах (контактные данные и т.д.), расклеить объявления, попробовать организовать собрание максимального количества жильцов. Я думаю, в первой очереди это уже более менее реально. Небольшая часть людей уже живет на постоянку, телефоны нескольких человек у меня еще есть. У кого-то, возможно, есть еще контакты. Давайте шевелиться. А то так и будем без лифтов, без уборки и прочего.
А вообще, конечно, есть определенная доля сожаления, что связался с этой альфа-рязань. Был тут на днях в ЖК Северный. Позиционируется как эконом-класс (у нас насколько помню, покруче изначально было). Я щас не буду говорить, что район Дашки говно-неговно, вонь, пробки и т.д, что это 25 этажки (или сколько там этажей, не помню), по 8 квартир на этаже вроде. Но. Сдали вовремя. Отделка квартир внутри достойная, не хуже, а возможно и лучше, чем у нас. Лифты нормальные стоят, Отис, а не это дешевое скрипучее, что у нас. И пустили их сразу. Двери в квартирах более-менее приличные. Не то картонное говно, что у нас было (нахер их вообще ставили). Про отделку подъездов я вообще молчу, у нас съэкономили на всем, чем только можно было. Ну это так, лирическое отступление..Разные уровни строительных компаний и т.д..Накипело)
А как насчет того, чтобы собраться и начать организовывать ТСЖ? Я щас конечно про первую очередь имею ввиду. Чем раньше начнем этим вопросом заниматься, тем быстрее что-то решится. Действующая УК - это жопа. Ну и второй очереди потом будет проще, если у первой будет уже работающее ТСЖ. Я думаю, нужно выбрать пару-тройку инициативных людей, чтобы хотя бы собрать информацию о жильцах (контактные данные и т.д.), расклеить объявления, попробовать организовать собрание максимального количества жильцов. Я думаю, в первой очереди это уже более менее реально. Небольшая часть людей уже живет на постоянку, телефоны нескольких человек у меня еще есть. У кого-то, возможно, есть еще контакты. Давайте шевелиться. А то так и будем без лифтов, без уборки и прочего.
А вообще, конечно, есть определенная доля сожаления, что связался с этой альфа-рязань. Был тут на днях в ЖК Северный. Позиционируется как эконом-класс (у нас насколько помню, покруче изначально было). Я щас не буду говорить, что район Дашки говно-неговно, вонь, пробки и т.д, что это 25 этажки (или сколько там этажей, не помню), по 8 квартир на этаже вроде. Но. Сдали вовремя. Отделка квартир внутри достойная, не хуже, а возможно и лучше, чем у нас. Лифты нормальные стоят, Отис, а не это дешевое скрипучее, что у нас. И пустили их сразу. Двери в квартирах более-менее приличные. Не то картонное говно, что у нас было (нахер их вообще ставили). Про отделку подъездов я вообще молчу, у нас съэкономили на всем, чем только можно было. Ну это так, лирическое отступление..Разные уровни строительных компаний и т.д..Накипело)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:30
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
olleg2010 писал(а):с кладовкой беда. мне оформляли долевку с неправильными паспортными данными. ходил трижды в регпалату ошибку в договоре не исправляли и вообще не хотели регистрировать договор. в оди прекрасный день им перестали оформлять долевку а только в собственность и тут вообще все заглохло. типа дайте может аванс а мы уж вам раньше всех продадим.. уже год.
У меня 100% оплата кладовой (по договору займа) и никаких продвижений к собственности.
Вчера в УК была, управляющий говорит лицевые счета предположительно на следующей неделе будут готовы (будут приглашать в офис для выдачи каждого собственника).
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Копирую информацию вконтакте для тех, что не входит в группу:
Внимание дольщики ВТОРОЙ очереди! В ближайшую пятницу 27 октября в 17.00 встреча с журналистом рзн инфо у ворот дома. Так же готовим обращение в прокуратуру. Нужно определить кто сможет заняться этим вопросом. Составить обращение, найти юриста, если это потребуется.
Внимание дольщики ВТОРОЙ очереди! В ближайшую пятницу 27 октября в 17.00 встреча с журналистом рзн инфо у ворот дома. Так же готовим обращение в прокуратуру. Нужно определить кто сможет заняться этим вопросом. Составить обращение, найти юриста, если это потребуется.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Ценник у них высокий.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
видел как зеленый сад чистит территорию и наш дворник полная противоположность, ну точнее наше ук. закыдывал му--к под колеса на дорогу. вот теперь там почистить заставит после мороза. машину и так негде ставить.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Две недели назад посетил стройку (2-я очередь). Выполнялась кладка блоков и заливка бетоном крыши. Также удалось услышать. что ведется монтаж лестничных пролетов на верхних этажах. Это 9 и 10 в угловом подъезде (который ближе к въездным воротам.
Теплотехники (ониже водопроводчики, сантехники...) готовы работать0 дальше, если им будут выплачены долги.
Вопрос к дольщикам 2-й очереди: как вы относитесь к тому, что стяжку в квартирах могут выполнять при отрицательных температурах?
Еще предложение: о предстоящих встречах с застойщиком, о сборе дольщиков 2-й очереди и т.д. сообщать заранее здесь.
Теплотехники (ониже водопроводчики, сантехники...) готовы работать0 дальше, если им будут выплачены долги.
Вопрос к дольщикам 2-й очереди: как вы относитесь к тому, что стяжку в квартирах могут выполнять при отрицательных температурах?
Еще предложение: о предстоящих встречах с застойщиком, о сборе дольщиков 2-й очереди и т.д. сообщать заранее здесь.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
у кого подключено TV. какой провадер и качество?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Сегодня специально проходил по 4-й линии мимо нашей стройки (2 очереди). На крыше кто-то работает. Сбрасывают снег. Значит что-то будут делать.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
у. к у нас до февраля. а потом както надо думать пока за нас не подумали. есть идеи?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Поясните точнее о чем вы?
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