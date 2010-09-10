Сообщение Smooth » 18 окт 2017, 22:00

MarMalinka писал(а): Добрый день!

С кем-нибудь заключили договор купли-продажи на кладовку и оформили в регпалате?

Есть у кого еще договор займа?

А то меня все завтраками кормят.

По кладовкам мне на одном из недавних собраний коммерческий директор обещал, что типа позвони в офис, все решат. Позвонил, там конечно морозятся. Типа этот вопрос по кладовкам поднимали на совещании, но к чему-то конкретному не пришли. И вроде как пробный договор отправили на регистрацию и ждут результат. Это было пару месяцев назад.Я думаю, что одна из загвоздок в том, что у нас нет двора (а вход в кладовки, которые по крайней мере в подвале, именно со двора). Типа небезопасно по ТБ. Каких-то других причин я не вижу.