Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Вопрос менее насущный... Котел даёт в кран воду температурой максимум 55 градусов - выше кнопками поднять нельзя - это нормально или как быть? хотелось бы погорячее воду в кране горячей воды.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 09:56
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Уважаемые соседи! что будем делать с нашей УК, надо уже думать устраивает она нас ! или следующий год с ними. За год ни одного собрания, никаких пояснений. Кто оплачивал содержание жилья знает как сумма по ОДН насчитали? Лицевые счета получали почти год, на сайте никакой информации не публикуется!
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