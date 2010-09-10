Сообщение Zoomehanik » Вчера, 19:49

Уважаемые соседи! что будем делать с нашей УК, надо уже думать устраивает она нас ! или следующий год с ними. За год ни одного собрания, никаких пояснений. Кто оплачивал содержание жилья знает как сумма по ОДН насчитали? Лицевые счета получали почти год, на сайте никакой информации не публикуется!