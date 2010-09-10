Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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phxaxel
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 14:22

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение phxaxel » Вчера, 16:33

Вопрос менее насущный... Котел даёт в кран воду температурой максимум 55 градусов - выше кнопками поднять нельзя - это нормально или как быть? хотелось бы погорячее воду в кране горячей воды.
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Zoomehanik
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 09:56

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Zoomehanik » Вчера, 19:49

Уважаемые соседи! что будем делать с нашей УК, надо уже думать устраивает она нас ! или следующий год с ними. За год ни одного собрания, никаких пояснений. Кто оплачивал содержание жилья знает как сумма по ОДН насчитали? Лицевые счета получали почти год, на сайте никакой информации не публикуется!
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