Сообщение johnson » 27 дек 2017, 10:44

Zoomehanik писал(а): Уважаемые соседи! что будем делать с нашей УК, надо уже думать устраивает она нас ! или следующий год с ними. За год ни одного собрания, никаких пояснений. Кто оплачивал содержание жилья знает как сумма по ОДН насчитали? Лицевые счета получали почти год, на сайте никакой информации не публикуется!

А что думать то? Вы предлагайте, а то пока все только вопросами задаются, и ждут, что кто-то за кого-то что-то решит, или оно как-то само.Напишите, мол, вот есть УК, я сходил/позвонил, они нас возьмут. Расклеим объявления о сборе, прозвоним, пройдём по квартирам, донесём до людей, что надо собраться и решить проблему.Или, например, "давайте организуем ТСЖ". Только пока никто не вызвался председателем стать и бегать в своё время решать вопросы дома.