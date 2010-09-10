Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Zoomehanik
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 09:56

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Zoomehanik » 26 дек 2017, 19:49

Уважаемые соседи! что будем делать с нашей УК, надо уже думать устраивает она нас ! или следующий год с ними. За год ни одного собрания, никаких пояснений. Кто оплачивал содержание жилья знает как сумма по ОДН насчитали? Лицевые счета получали почти год, на сайте никакой информации не публикуется!
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johnson
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 май 2016, 14:38

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение johnson » 27 дек 2017, 10:44

Zoomehanik писал(а):Уважаемые соседи! что будем делать с нашей УК, надо уже думать устраивает она нас ! или следующий год с ними. За год ни одного собрания, никаких пояснений. Кто оплачивал содержание жилья знает как сумма по ОДН насчитали? Лицевые счета получали почти год, на сайте никакой информации не публикуется!

А что думать то? Вы предлагайте, а то пока все только вопросами задаются, и ждут, что кто-то за кого-то что-то решит, или оно как-то само.
Напишите, мол, вот есть УК, я сходил/позвонил, они нас возьмут. Расклеим объявления о сборе, прозвоним, пройдём по квартирам, донесём до людей, что надо собраться и решить проблему.
Или, например, "давайте организуем ТСЖ". Только пока никто не вызвался председателем стать и бегать в своё время решать вопросы дома.
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 27 дек 2017, 16:03

думаю можно по соседним домам пройтись рядом может есть тсж. в их первом доме жильци организовали.
и да конечно не устраивает.
так и трава посохнет и дом придет в негодность.
мусор сколько раз просил их вывезти и чистить дорожку до асфальта а не до льда. если еще и с оборудованием проблемы начнуться то вообще писец.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6230
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение ivanes » 28 дек 2017, 15:28

olleg2010
Каков тариф на Содержание и ремонт? В Москве 27 руб 14 коп за 1 кв.м. с ∑Piодн– сумма расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. И бюджет города полностью содержит Управляющую компания ГБУ "Жилищник". Доплачивает потери от льготной категории жителей.Доплачивает ли бюджет города? ТСЖ ныне дорого обходится.
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 01 янв 2018, 10:56

содержание жилья у меня в тсж 11.50.
ремонт входных групп. установка пвх окон вместо деревянных. установка видеонаблюдения HD. сейчас забор ставят более 140т.р. все туда входит
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 01 янв 2018, 12:02

рядом с мясокомбинатом две башни новостройки ук. городок елка и дед мороз у них были. наше тсж тую нарядили с поздравлением от деда мороза для детей.
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YaOA
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 12:41

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение YaOA » Сегодня, 14:53

А у Премьера что за УК ? у них то вроде порядок. И подскажите ОДН оплачивал кто?
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Katerina.forum
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 19:10

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Katerina.forum » 35 минут назад

15 января (ближайший понедельник) в 18.30 у ворот стройки собрание по вопросу второй очереди строительства. Жильцы первой очереди так же подходите для решения нашей общей проблемы.
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