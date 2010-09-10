Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 09:56
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Уважаемые соседи! что будем делать с нашей УК, надо уже думать устраивает она нас ! или следующий год с ними. За год ни одного собрания, никаких пояснений. Кто оплачивал содержание жилья знает как сумма по ОДН насчитали? Лицевые счета получали почти год, на сайте никакой информации не публикуется!
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Zoomehanik писал(а):Уважаемые соседи! что будем делать с нашей УК, надо уже думать устраивает она нас ! или следующий год с ними. За год ни одного собрания, никаких пояснений. Кто оплачивал содержание жилья знает как сумма по ОДН насчитали? Лицевые счета получали почти год, на сайте никакой информации не публикуется!
А что думать то? Вы предлагайте, а то пока все только вопросами задаются, и ждут, что кто-то за кого-то что-то решит, или оно как-то само.
Напишите, мол, вот есть УК, я сходил/позвонил, они нас возьмут. Расклеим объявления о сборе, прозвоним, пройдём по квартирам, донесём до людей, что надо собраться и решить проблему.
Или, например, "давайте организуем ТСЖ". Только пока никто не вызвался председателем стать и бегать в своё время решать вопросы дома.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
думаю можно по соседним домам пройтись рядом может есть тсж. в их первом доме жильци организовали.
и да конечно не устраивает.
так и трава посохнет и дом придет в негодность.
мусор сколько раз просил их вывезти и чистить дорожку до асфальта а не до льда. если еще и с оборудованием проблемы начнуться то вообще писец.
и да конечно не устраивает.
так и трава посохнет и дом придет в негодность.
мусор сколько раз просил их вывезти и чистить дорожку до асфальта а не до льда. если еще и с оборудованием проблемы начнуться то вообще писец.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
olleg2010
Каков тариф на Содержание и ремонт? В Москве 27 руб 14 коп за 1 кв.м. с ∑Piодн– сумма расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. И бюджет города полностью содержит Управляющую компания ГБУ "Жилищник". Доплачивает потери от льготной категории жителей.Доплачивает ли бюджет города? ТСЖ ныне дорого обходится.
Каков тариф на Содержание и ремонт? В Москве 27 руб 14 коп за 1 кв.м. с ∑Piодн– сумма расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. И бюджет города полностью содержит Управляющую компания ГБУ "Жилищник". Доплачивает потери от льготной категории жителей.Доплачивает ли бюджет города? ТСЖ ныне дорого обходится.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
содержание жилья у меня в тсж 11.50.
ремонт входных групп. установка пвх окон вместо деревянных. установка видеонаблюдения HD. сейчас забор ставят более 140т.р. все туда входит
ремонт входных групп. установка пвх окон вместо деревянных. установка видеонаблюдения HD. сейчас забор ставят более 140т.р. все туда входит
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
рядом с мясокомбинатом две башни новостройки ук. городок елка и дед мороз у них были. наше тсж тую нарядили с поздравлением от деда мороза для детей.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
А у Премьера что за УК ? у них то вроде порядок. И подскажите ОДН оплачивал кто?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 19:10
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
15 января (ближайший понедельник) в 18.30 у ворот стройки собрание по вопросу второй очереди строительства. Жильцы первой очереди так же подходите для решения нашей общей проблемы.
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