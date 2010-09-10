Сообщение Smooth » Вчера, 23:59

Итоги встречи, копипаст из группы вк:

"Сегодня была встреча на нашей стройке с министром Меньшовым.

Щербаков на встречу не пришёл, хотя обещал ( очень не понравился его поступок Меньшову). Кран работал даже поднимали кирпичи на нём. Если банкротить фирму, то достраивать нам всё за свой счёт, через неделю опять встречаемся и говорим есть ли какие движения на стройке, представитель застройщика сказал что якобы деньги есть, но мы это слышали и не верим."



От себя добавлю. Щербакова не было (хотя по словам министра именно он назначал дату, время и место встречи, при этом сам не явился). Был директор по строительству. С его слов Щербаков сегодня должен был встречаться с инвесторами, которые якобы согласны выделить средства на строительство. Достраивать дом без парковки не разрешили. Значит, денег на достройку потребуется больше. Опять же, со слов директора по строительству, даже с учетом затрат на парковку, деньги эти практически найдены. Сегодня же заработал (починили наконец-таки) кран, на стройке была какая-то активность. Правда после обеда уже я пару раз выглядывал во двор - ни души) Но мне не виден кран и внутренний угол второй очереди, возможно там и велись работы, т.к. обещали, что после обеда выйдут каменщики. Но что-то слишком много совпадений для одного дня - кран, движуха на стройке, встреча с инвесторами именно в день собрания при участии Меньшова, обнадеживающие обещания (сколько их уже слышала и первая очередь, а теперь и вторая). Вообщем дальше будет видно. Министр вроде как пообещал, что они берут на контроль строительство, будут, по-моему раз в неделю-полторы отслеживать прогресс..Также прозвучала фраза, что дом будет достроен в любом случае (ну т.е. даже при самых худших раскладах типа банкротства), но..всегда бывает много всяких но..а когда, а кем и т.д. О банкротстве пока речи не идет конечно же, они рассчитывают найти более благоприятный для всех путь решения проблем.

Неприятная новость - на землю наложен запрет на регистрационные действия, т.е. нельзя теперь практически ничего сделать: ни оформить ДДУ (если у кого вдруг еще не оформлен), ни продать квартиру, ни оформить право собственности и т.д. Это произошло из-за каких-то 5 вроде бы человек из первой очереди, которые подали в суд. Скажем им дружно спасибо. Со слов директора по строительству запрет наложен незаконно, но пока что снять его не удалось. И, видимо, сделать это будет проблематично.

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