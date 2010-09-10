Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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nitril
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 12:22

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nitril » Сегодня, 18:59

Ну на немного пораньше бы сообщили о собрании. Очень жаль! Не всегда есть силы вечером подхлдить к компу.
Почему нельзя было наметить встречу на субботу или воскресенье? Явно больше бы людей подошло.
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