Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Ну на немного пораньше бы сообщили о собрании. Очень жаль! Не всегда есть силы вечером подхлдить к компу.
Почему нельзя было наметить встречу на субботу или воскресенье? Явно больше бы людей подошло.
Почему нельзя было наметить встречу на субботу или воскресенье? Явно больше бы людей подошло.
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