Сообщение nitril » Сегодня, 18:59

Ну на немного пораньше бы сообщили о собрании. Очень жаль! Не всегда есть силы вечером подхлдить к компу.

Почему нельзя было наметить встречу на субботу или воскресенье? Явно больше бы людей подошло.