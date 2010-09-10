Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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nitril
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 12:22

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nitril » 17 фев 2018, 18:59

Ну на немного пораньше бы сообщили о собрании. Очень жаль! Не всегда есть силы вечером подхлдить к компу.
Почему нельзя было наметить встречу на субботу или воскресенье? Явно больше бы людей подошло.
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MarMalinka
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:30

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение MarMalinka » Вчера, 23:30

Незаконно наложить арест нельзя, не просто так все, значит крупная сумма фирмой проиграна в суде (Зеленый сад с ними тоже судился, вроде сошлись на мировом соглашении). Мне говорили, что 2 человека только судились. Крыша течет (всю квартиру залило, УК сказало: мы пишем письма застройщику), на 2м этаже сыреют стены и пошла плесень, потому что крышная котельная не работает. Ни двора, ни дет.площадки...Фирма на контакт не идет (офис не работает, не отвечают и даже не пытаются решить хоть какие-то проблемы). Так что винить жильцов 1й очереди в корне неверно, вся вина на застройщике - это он не платит зарплату рабочим, не покупает стройматериалы и пр. Деньги взяли и ищи, уговаривай выполнить обязательства. Одними обещаниями сыт не будешь.
Стройка долгое время не работала, накануне встречи с министром 2ое рабочих с крыши снег сбрасывали, а во время встречи даже кран запустили, но как все разошлись и на стройке активность прекратилась.
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mysh
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 10:34

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение mysh » Сегодня, 11:25

Новости не радующие... уже начали искать виноватых. Пусть город достраивает! Нечего давать разрешение на строительство таким ненадёжным застройщикам! Нечего давать разрешение на сдачу маленьких домов очередями...достроили бы дом и судились с застройщиком по частным вопросам, а то теперь первую очередь достроили и сдали на наши деньги, а нам ещё и арест на землю наложили... Прекрасно!
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