Альфа-Рязань, что за фирма
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Ну на немного пораньше бы сообщили о собрании. Очень жаль! Не всегда есть силы вечером подхлдить к компу.
Почему нельзя было наметить встречу на субботу или воскресенье? Явно больше бы людей подошло.
Почему нельзя было наметить встречу на субботу или воскресенье? Явно больше бы людей подошло.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:30
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Незаконно наложить арест нельзя, не просто так все, значит крупная сумма фирмой проиграна в суде (Зеленый сад с ними тоже судился, вроде сошлись на мировом соглашении). Мне говорили, что 2 человека только судились. Крыша течет (всю квартиру залило, УК сказало: мы пишем письма застройщику), на 2м этаже сыреют стены и пошла плесень, потому что крышная котельная не работает. Ни двора, ни дет.площадки...Фирма на контакт не идет (офис не работает, не отвечают и даже не пытаются решить хоть какие-то проблемы). Так что винить жильцов 1й очереди в корне неверно, вся вина на застройщике - это он не платит зарплату рабочим, не покупает стройматериалы и пр. Деньги взяли и ищи, уговаривай выполнить обязательства. Одними обещаниями сыт не будешь.
Стройка долгое время не работала, накануне встречи с министром 2ое рабочих с крыши снег сбрасывали, а во время встречи даже кран запустили, но как все разошлись и на стройке активность прекратилась.
Стройка долгое время не работала, накануне встречи с министром 2ое рабочих с крыши снег сбрасывали, а во время встречи даже кран запустили, но как все разошлись и на стройке активность прекратилась.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Новости не радующие... уже начали искать виноватых. Пусть город достраивает! Нечего давать разрешение на строительство таким ненадёжным застройщикам! Нечего давать разрешение на сдачу маленьких домов очередями...достроили бы дом и судились с застройщиком по частным вопросам, а то теперь первую очередь достроили и сдали на наши деньги, а нам ещё и арест на землю наложили... Прекрасно!
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
у меня договор с у. к истек, от 1 февраля. действовал 1 год. может поэтому мусор не вывозят.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:30
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
olleg2010 писал(а):у меня договор с у. к истек, от 1 февраля. действовал 1 год. может поэтому мусор не вывозят.
А еще УК подняла цену до 17 руб/м2 почему-то, вроде собрания не было...кто-то в курсе на основании чего?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Может, жильцам первой очереди пора уже начать предпринимать какие-то конкретные действия?
Собраться для начала, возможно сходить в УК группой жильцов, обратиться в органы надзора за работой УК?
В свое время тут было много недовольных УК, многие высказывались за ТСЖ, хотя бы за общее собрание. Где вы все? Получили квартиры и все, больше ничего никому не надо? Всех все устраивает? Подъезды не отапливаются, "тепловая пушка" на первом этаже - смешно. Текут крыши во втором и третьем подъездах. Плохо убирается придомовая территория (даже тот ее кусочек, который у нас сейчас есть, хотя УК мы платим за уборку всей придомовой территории). Не убираются (или очень редко убираются - я пока ни разу не видел) лестничные марши и площадки на балконах.
Собраться для начала, возможно сходить в УК группой жильцов, обратиться в органы надзора за работой УК?
В свое время тут было много недовольных УК, многие высказывались за ТСЖ, хотя бы за общее собрание. Где вы все? Получили квартиры и все, больше ничего никому не надо? Всех все устраивает? Подъезды не отапливаются, "тепловая пушка" на первом этаже - смешно. Текут крыши во втором и третьем подъездах. Плохо убирается придомовая территория (даже тот ее кусочек, который у нас сейчас есть, хотя УК мы платим за уборку всей придомовой территории). Не убираются (или очень редко убираются - я пока ни разу не видел) лестничные марши и площадки на балконах.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
кто интересуеться сменой управления дома пишите мне в вайбер 89206365371
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Пришло письмо от "Альфа-Рязань" с предложением подписать доп. соглашение о переносе (втором по счету) срока сдачи второй очереди дома. Срок новый - 28 июля 2018г.
Первичный срок сдачи дома ( документ от городской администрации) был - июнь 2017 г.
Второй срок ( определил застройщик и имел право сдвинуть срок на пол-года)был - январь 2018 г.
Сколько раз так можно двигать сроки и с чьего разрешения? Кто-то знает?
Как быть с доп. соглашением? Так можно закрываться бумажками еще несколько лет.
На добрый толк заставить их собрать всех дольщиков 2 очереди на отчетное собрание и там руководство послушать.
По подписи на письме вроде бы сменился ген. директор. Хорошо бы его послушать. Изучить оправдывающие их действия документы. Может пора их банкротить , а нам возвращать страховые суммы за непостроенное жилье.....
Первичный срок сдачи дома ( документ от городской администрации) был - июнь 2017 г.
Второй срок ( определил застройщик и имел право сдвинуть срок на пол-года)был - январь 2018 г.
Сколько раз так можно двигать сроки и с чьего разрешения? Кто-то знает?
Как быть с доп. соглашением? Так можно закрываться бумажками еще несколько лет.
На добрый толк заставить их собрать всех дольщиков 2 очереди на отчетное собрание и там руководство послушать.
По подписи на письме вроде бы сменился ген. директор. Хорошо бы его послушать. Изучить оправдывающие их действия документы. Может пора их банкротить , а нам возвращать страховые суммы за непостроенное жилье.....
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
1.Отксерите доп.соглашение.
2.добавьте свои новые требования к застройщику,скажем установка агрегата или вариант отделки
3.подпишите с дополнительными требованиями или составьте свой вариант с доп. требованиями к застройщику и отправьте заказным с уведомлением письмом. С требованием подписать Ваш вариант.
Реакция будет,обязательно. Свой экз берегите.
Сбор дольщиков плохая идея.Часть будут согласны и т.д. Базар.
2.добавьте свои новые требования к застройщику,скажем установка агрегата или вариант отделки
3.подпишите с дополнительными требованиями или составьте свой вариант с доп. требованиями к застройщику и отправьте заказным с уведомлением письмом. С требованием подписать Ваш вариант.
Реакция будет,обязательно. Свой экз берегите.
Сбор дольщиков плохая идея.Часть будут согласны и т.д. Базар.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Живу в доме напротив, окна прямо на стройку, давно слежу за вашей веткой. Могу сказать что последние недели очень вяло, но какие-то работы ведутся на крыше(выкладывают кирпичом вентканалы и какие-то технические сооружения). Кроме того недавно подняли на крышу утеплитель, видимо скоро будут крыть. Уверен, что все увас будет хорошо и дом достроят!
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Сулена Евгения, отзовитесь - вам мелкие пакеты из китая на почтовых ящиках извещенич. Может тут найдется хозяин
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
на горячей линии ответили, что страховку ни кто в России не получил еще ни разу. Г Губернатор может если повлиять на застройщика. Если сменился директор, то какую организацию представляет?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Продублирую инфу из группы:
Уважаемые дольщики! 11.03. в 15-00 у ворот стройки состоится встреча по поводу дальнейших действий по нашей ситуации. Есть составленное письмо президенту, надо будет его всем подписать, чем больше нас будет, тем больше подписей! И сегодня была встреча с Щербаковым и Меньшовым в министерстве.
Уважаемые дольщики! 11.03. в 15-00 у ворот стройки состоится встреча по поводу дальнейших действий по нашей ситуации. Есть составленное письмо президенту, надо будет его всем подписать, чем больше нас будет, тем больше подписей! И сегодня была встреча с Щербаковым и Меньшовым в министерстве.
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
Спасибо! Обязательно буду. Как найти группу в контакте?
Re: Альфа-Рязань, что за фирма
скинул в личные сообщения
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