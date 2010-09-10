Сообщение MarMalinka » 18 фев 2018, 23:30

Незаконно наложить арест нельзя, не просто так все, значит крупная сумма фирмой проиграна в суде (Зеленый сад с ними тоже судился, вроде сошлись на мировом соглашении). Мне говорили, что 2 человека только судились. Крыша течет (всю квартиру залило, УК сказало: мы пишем письма застройщику), на 2м этаже сыреют стены и пошла плесень, потому что крышная котельная не работает. Ни двора, ни дет.площадки...Фирма на контакт не идет (офис не работает, не отвечают и даже не пытаются решить хоть какие-то проблемы). Так что винить жильцов 1й очереди в корне неверно, вся вина на застройщике - это он не платит зарплату рабочим, не покупает стройматериалы и пр. Деньги взяли и ищи, уговаривай выполнить обязательства. Одними обещаниями сыт не будешь.

Стройка долгое время не работала, накануне встречи с министром 2ое рабочих с крыши снег сбрасывали, а во время встречи даже кран запустили, но как все разошлись и на стройке активность прекратилась.