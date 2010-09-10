Альфа-Рязань, что за фирма

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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nitril
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 12:22

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nitril » 17 фев 2018, 18:59

Ну на немного пораньше бы сообщили о собрании. Очень жаль! Не всегда есть силы вечером подхлдить к компу.
Почему нельзя было наметить встречу на субботу или воскресенье? Явно больше бы людей подошло.
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MarMalinka
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:30

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение MarMalinka » 18 фев 2018, 23:30

Незаконно наложить арест нельзя, не просто так все, значит крупная сумма фирмой проиграна в суде (Зеленый сад с ними тоже судился, вроде сошлись на мировом соглашении). Мне говорили, что 2 человека только судились. Крыша течет (всю квартиру залило, УК сказало: мы пишем письма застройщику), на 2м этаже сыреют стены и пошла плесень, потому что крышная котельная не работает. Ни двора, ни дет.площадки...Фирма на контакт не идет (офис не работает, не отвечают и даже не пытаются решить хоть какие-то проблемы). Так что винить жильцов 1й очереди в корне неверно, вся вина на застройщике - это он не платит зарплату рабочим, не покупает стройматериалы и пр. Деньги взяли и ищи, уговаривай выполнить обязательства. Одними обещаниями сыт не будешь.
Стройка долгое время не работала, накануне встречи с министром 2ое рабочих с крыши снег сбрасывали, а во время встречи даже кран запустили, но как все разошлись и на стройке активность прекратилась.
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mysh
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 10:34

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение mysh » 19 фев 2018, 11:25

Новости не радующие... уже начали искать виноватых. Пусть город достраивает! Нечего давать разрешение на строительство таким ненадёжным застройщикам! Нечего давать разрешение на сдачу маленьких домов очередями...достроили бы дом и судились с застройщиком по частным вопросам, а то теперь первую очередь достроили и сдали на наши деньги, а нам ещё и арест на землю наложили... Прекрасно!
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 20 фев 2018, 08:57

у меня договор с у. к истек, от 1 февраля. действовал 1 год. может поэтому мусор не вывозят.
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MarMalinka
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 12:30

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение MarMalinka » 20 фев 2018, 14:50

olleg2010 писал(а):у меня договор с у. к истек, от 1 февраля. действовал 1 год. может поэтому мусор не вывозят.

А еще УК подняла цену до 17 руб/м2 почему-то, вроде собрания не было...кто-то в курсе на основании чего?
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 20 фев 2018, 15:54

Может, жильцам первой очереди пора уже начать предпринимать какие-то конкретные действия?
Собраться для начала, возможно сходить в УК группой жильцов, обратиться в органы надзора за работой УК?

В свое время тут было много недовольных УК, многие высказывались за ТСЖ, хотя бы за общее собрание. Где вы все? Получили квартиры и все, больше ничего никому не надо? Всех все устраивает? Подъезды не отапливаются, "тепловая пушка" на первом этаже - смешно. Текут крыши во втором и третьем подъездах. Плохо убирается придомовая территория (даже тот ее кусочек, который у нас сейчас есть, хотя УК мы платим за уборку всей придомовой территории). Не убираются (или очень редко убираются - я пока ни разу не видел) лестничные марши и площадки на балконах.
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 22 фев 2018, 18:04

кто интересуеться сменой управления дома пишите мне в вайбер 89206365371
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nitril
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 12:22

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nitril » 28 фев 2018, 14:40

Пришло письмо от "Альфа-Рязань" с предложением подписать доп. соглашение о переносе (втором по счету) срока сдачи второй очереди дома. Срок новый - 28 июля 2018г.
Первичный срок сдачи дома ( документ от городской администрации) был - июнь 2017 г.
Второй срок ( определил застройщик и имел право сдвинуть срок на пол-года)был - январь 2018 г.
Сколько раз так можно двигать сроки и с чьего разрешения? Кто-то знает?
Как быть с доп. соглашением? Так можно закрываться бумажками еще несколько лет.
На добрый толк заставить их собрать всех дольщиков 2 очереди на отчетное собрание и там руководство послушать.
По подписи на письме вроде бы сменился ген. директор. Хорошо бы его послушать. Изучить оправдывающие их действия документы. Может пора их банкротить , а нам возвращать страховые суммы за непостроенное жилье.....
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7135
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение ivanes » 01 мар 2018, 16:06

1.Отксерите доп.соглашение.
2.добавьте свои новые требования к застройщику,скажем установка агрегата или вариант отделки
3.подпишите с дополнительными требованиями или составьте свой вариант с доп. требованиями к застройщику и отправьте заказным с уведомлением письмом. С требованием подписать Ваш вариант.
Реакция будет,обязательно. Свой экз берегите.
Сбор дольщиков плохая идея.Часть будут согласны и т.д. Базар.
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MaxSin
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 10:26

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение MaxSin » 02 мар 2018, 13:35

Живу в доме напротив, окна прямо на стройку, давно слежу за вашей веткой. Могу сказать что последние недели очень вяло, но какие-то работы ведутся на крыше(выкладывают кирпичом вентканалы и какие-то технические сооружения). Кроме того недавно подняли на крышу утеплитель, видимо скоро будут крыть. Уверен, что все увас будет хорошо и дом достроят!
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phxaxel
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 14:22

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение phxaxel » 05 мар 2018, 21:36

Сулена Евгения, отзовитесь - вам мелкие пакеты из китая на почтовых ящиках извещенич. Может тут найдется хозяин
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 06 мар 2018, 19:12

на горячей линии ответили, что страховку ни кто в России не получил еще ни разу. Г Губернатор может если повлиять на застройщика. Если сменился директор, то какую организацию представляет?
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 07 мар 2018, 12:48

Продублирую инфу из группы:

Уважаемые дольщики! 11.03. в 15-00 у ворот стройки состоится встреча по поводу дальнейших действий по нашей ситуации. Есть составленное письмо президенту, надо будет его всем подписать, чем больше нас будет, тем больше подписей! И сегодня была встреча с Щербаковым и Меньшовым в министерстве.
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nitril
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 12:22

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nitril » 07 мар 2018, 14:02

Спасибо! Обязательно буду. Как найти группу в контакте?
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Smooth
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:27

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Smooth » 07 мар 2018, 14:36

скинул в личные сообщения
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olleg2010
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 22:51

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение olleg2010 » 30 май 2018, 08:53

31 мая собрание у ворот стройки в 18.30
будем не равнодушны к общей нашей проблеме, давайте двигать эту стройку к завершению.
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mysh
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 10:34

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение mysh » 30 май 2018, 10:02

Обязательно! Завтра ждём всех дольщиков второй очереди!
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Мари
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 10:37

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Мари » 30 май 2018, 17:19

Участники ДС! Неужто Вам хочется жить в доме, который не успели построить, уже разваливается? Допники вы вправе не подписывать. Страховое возмещение получить попробовать можно. Все зависит от того, какие риски указаны в договоре как страховые случаи. Нужно обращаться к застройщику за полисом, если конечно он страховался, а потом в страховую за возмещением. Есть право расторгнуть договор ДУ, взыскать неустойку, вернуть уплаченные средства. Если кинете файл с договором, могу посмотреть, подсказать. Если конечно вы в этом нуждаетесь)
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nitril
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 12:22

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение nitril » 31 май 2018, 21:19

Пошли звонки на горячую линию Путина В.В. Может данный сайт кто-то из администрации читает, узнают об этом!
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Алексей Рощин
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 18:00

Re: Альфа-Рязань, что за фирма

Сообщение Алексей Рощин » Сегодня, 18:05

Граждане, а есть какая-либо группа из наших дольщиков? Читаю вот про ВК, но там ничего не нашел. Киньте ссылочку, плиз. Я тоже дольщик в этом доме и хочется быть в курсе и про достройку и про сроки, а особенно про качество. Заранее спасибо!
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