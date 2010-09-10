Сообщение Злотовласка » 24 апр 2015, 06:07

У нас тоже был вопрос и спор с мужем, я хотела что-то необычное и не стандартное на кухне. Сошлись на том, что стол будет у меня не такой как у всех ну и столешница конечно вместе с ним. Когда стали выбирать материал для столешницы, тут еще больше спора было. Нам посоветовали и саму столешницу, и мойку из искусственного камня Antarrid. Мне понравилось. Выбрали расцветку, необычную, белую. Думала, что будет не практична, так как светлая. Оказалось все наоборот. Практичная, отлична в эксплуатации, выдерживает температуру практически любую. Я уже эксперименты ставила, и чайник горячий, и замороженные продукты. Ничего с ним не случилось. Важно для меня это, так как печь очень люблю. Я довольна.