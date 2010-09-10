Стол по своим размерам
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Стол по своим размерам
Хочу заказать простой столики для компьютера.
Беда в том, что те, что продаются для компьютеров, предназначены для рахитов и прочих гуманойдов.
как например подобное убожество
столы идут глубиной 60см, на базе т.н. ученических, и не предназначены для компьютера.
Мне хотелось бы простой стол, но с толстой столешницей (24мм) и глубиной 80см.
Я посчитал его в кухнях-спаркс, но подозреваю что это совершенно не их профиль.
Может кто подскажет, кто у нас специализируется на столах ? или может кто знает места, где есть толковые столы.
Беда в том, что те, что продаются для компьютеров, предназначены для рахитов и прочих гуманойдов.
как например подобное убожество
столы идут глубиной 60см, на базе т.н. ученических, и не предназначены для компьютера.
Мне хотелось бы простой стол, но с толстой столешницей (24мм) и глубиной 80см.
Я посчитал его в кухнях-спаркс, но подозреваю что это совершенно не их профиль.
Может кто подскажет, кто у нас специализируется на столах ? или может кто знает места, где есть толковые столы.
Re: Стол по своим размерам
Может 25 мм тогда? 24 мм, такого ДСП вроде нет, если только 2 плиты по 12 мм. не склеивать или 8мм. и 16 мм. Хотя возможно и ошибаюсь. А профиль не профиль, тут при чем? Мебель же, у себя в цеху они и сделают. Тут вопрос в цене.sva писал(а): но с толстой столешницей (24мм)
http://vk.com/club38798275
Re: Стол по своим размерам
В Леруа Мерлен тонкая столешница 26мм http://leroymerlin.ru/catalogue/kuhni/s ... sp_berill/
толстая 38мм http://leroymerlin.ru/catalogue/kuhni/s ... evo_seryy/
прикрепить ножки и пользоваться на здоровье.
толстая 38мм http://leroymerlin.ru/catalogue/kuhni/s ... evo_seryy/
прикрепить ножки и пользоваться на здоровье.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Стол по своим размерам
Дамир писал(а):Может 25 мм тогда? 24 мм, такого ДСП вроде нет, если только 2 плиты по 12 мм. не склеивать или 8мм. и 16 мм. Хотя возможно и ошибаюсь. А профиль не профиль, тут при чем? Мебель же, у себя в цеху они и сделают. Тут вопрос в цене.sva писал(а): но с толстой столешницей (24мм)
Вроде показывали образец в 24мм, и возможно даже не клееный. И одно дело - делать кухни и шкафы, другое - столы. Да, стол - это, грубо говоря, 4 ДСПшки. Отпилят, закромят, соберут нестандарт. Почти тоже самое, но чего говорить, если у них в офисе столы не собственного производства. Вот это напрягает.
Док писал(а):В Леруа Мерлен тонкая столешница прикрепить ножки и пользоваться на здоровье.
Хотелось бы стол, а не столешницу на ножках. Опять же не забывайте что в леруашечке все столешницы - 60см.
Re: Стол по своим размерам
Есть столешницы шириной 900 мм и толщиной 28, а ещё есть мебельные щиты из клееной сосны, в Рязани правда сложнее будет найти поширше.
Ну вот навскидку 1000*800*28 НИТИ деревянный щит 619 рэ. Коротковат, наверное.
Из половой рейки деревянной можно любую длину и ширину собрать.
А здесь на форуме один мужик себя хвалил и в ПТУ приглашал учиться на краснодеревщика, может с ним связаться?
Ну вот навскидку 1000*800*28 НИТИ деревянный щит 619 рэ. Коротковат, наверное.
Из половой рейки деревянной можно любую длину и ширину собрать.
А здесь на форуме один мужик себя хвалил и в ПТУ приглашал учиться на краснодеревщика, может с ним связаться?
Re: Стол по своим размерам
никанора писал(а):Есть столешницы шириной 900 мм и толщиной 28, а ещё есть мебельные щиты из клееной сосны, в Рязани правда сложнее будет найти поширше.
Ну вот навскидку 1000*800*28 НИТИ деревянный щит 619 рэ. Коротковат, наверное.
Из половой рейки деревянной можно любую длину и ширину собрать.
А здесь на форуме один мужик себя хвалил и в ПТУ приглашал учиться на краснодеревщика, может с ним связаться?
Да пожалуй прошвырнусь по мебельному НИТИ, а если не поможет пойду в спарк тогда.
Re: Стол по своим размерам
Как вариант можно позвонить/сходить в Мебельсам на Крупской. Там довольно крупное мебельное производство и раньше они брались за заказы по чертежам заказчика.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- Злотовласка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 27 янв 2014, 13:16
Re: Стол по своим размерам
У нас тоже был вопрос и спор с мужем, я хотела что-то необычное и не стандартное на кухне. Сошлись на том, что стол будет у меня не такой как у всех ну и столешница конечно вместе с ним. Когда стали выбирать материал для столешницы, тут еще больше спора было. Нам посоветовали и саму столешницу, и мойку из искусственного камня Antarrid. Мне понравилось. Выбрали расцветку, необычную, белую. Думала, что будет не практична, так как светлая. Оказалось все наоборот. Практичная, отлична в эксплуатации, выдерживает температуру практически любую. Я уже эксперименты ставила, и чайник горячий, и замороженные продукты. Ничего с ним не случилось. Важно для меня это, так как печь очень люблю. Я довольна.
Re: Стол по своим размерам
Если вы ищете хорошие столы или столешницы, рекомендую сайт, где вы можете заказать качественные и недорогие столешницы для кухни из искусственного камня https://stoleshnitsi.ru/stoleshnicy-dlya-kuxni/. Материал изделий только от проверенных производителей, доставка и установка бесплатно!
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