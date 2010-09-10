ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » Сегодня, 11:37

Добрый день!
В договоре на покупку квартиры прописано, что последний день сдачи 20.03.2017г. Сегодня по телефону сотрудник компании сказал, что задержат сдачу минимум на месяц. Кто-нибудь знает вообще в каком там все состоянии, что в квартирах. На фото только территория и подъезды, а фото квартир практически не выкладывают.
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Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 58 минут назад

Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?
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