ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Добрый день!
В договоре на покупку квартиры прописано, что последний день сдачи 20.03.2017г. Сегодня по телефону сотрудник компании сказал, что задержат сдачу минимум на месяц. Кто-нибудь знает вообще в каком там все состоянии, что в квартирах. На фото только территория и подъезды, а фото квартир практически не выкладывают.
В договоре на покупку квартиры прописано, что последний день сдачи 20.03.2017г. Сегодня по телефону сотрудник компании сказал, что задержат сдачу минимум на месяц. Кто-нибудь знает вообще в каком там все состоянии, что в квартирах. На фото только территория и подъезды, а фото квартир практически не выкладывают.
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Еллка писал(а):Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?
Вы предлагаете пойти им помочь поскорее доделать?
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