ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 17 мар 2017, 11:37

Добрый день!
В договоре на покупку квартиры прописано, что последний день сдачи 20.03.2017г. Сегодня по телефону сотрудник компании сказал, что задержат сдачу минимум на месяц. Кто-нибудь знает вообще в каком там все состоянии, что в квартирах. На фото только территория и подъезды, а фото квартир практически не выкладывают.
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Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 17 мар 2017, 13:58

Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?
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elias
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 14:35

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение elias » Сегодня, 09:44

Еллка писал(а):Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?

Вы предлагаете пойти им помочь поскорее доделать?
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Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » Сегодня, 13:01

elias писал(а):
Еллка писал(а):Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?

Вы предлагаете пойти им помочь поскорее доделать?


Да нет, пусть сами доделывают. А Вы не знаете лифты поставили или нет?
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