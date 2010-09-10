Сообщение Еллка » 17 мар 2017, 11:37

Добрый день!

В договоре на покупку квартиры прописано, что последний день сдачи 20.03.2017г. Сегодня по телефону сотрудник компании сказал, что задержат сдачу минимум на месяц. Кто-нибудь знает вообще в каком там все состоянии, что в квартирах. На фото только территория и подъезды, а фото квартир практически не выкладывают.