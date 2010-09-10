ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 17 мар 2017, 11:37

Добрый день!
В договоре на покупку квартиры прописано, что последний день сдачи 20.03.2017г. Сегодня по телефону сотрудник компании сказал, что задержат сдачу минимум на месяц. Кто-нибудь знает вообще в каком там все состоянии, что в квартирах. На фото только территория и подъезды, а фото квартир практически не выкладывают.
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Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 17 мар 2017, 13:58

Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?
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elias
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 14:35

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение elias » 20 мар 2017, 09:44

Еллка писал(а):Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?

Вы предлагаете пойти им помочь поскорее доделать?
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Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 20 мар 2017, 13:01

elias писал(а):
Еллка писал(а):Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?

Вы предлагаете пойти им помочь поскорее доделать?


Да нет, пусть сами доделывают. А Вы не знаете лифты поставили или нет?
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Лилия Пискарева
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 02:53

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Лилия Пискарева » 22 мар 2017, 03:10

Еллка писал(а):
elias писал(а):
Еллка писал(а):Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?

Вы предлагаете пойти им помочь поскорее доделать?


Да нет, пусть сами доделывают. А Вы не знаете лифты поставили или нет?

Вроде поставили , но Информации минимум фоток тоже, да и качество все хуже и хуже как фоток так работ!!! Главное чтобы все доделали и хватило на все у них денег, сил и терпения!!!
Вложения
10940.jpg
strojka6.jpg
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Mamzel
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 13:18

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Mamzel » Сегодня, 17:06

Еллка писал(а):Добрый день!
В договоре на покупку квартиры прописано, что последний день сдачи 20.03.2017г. Сегодня по телефону сотрудник компании сказал, что задержат сдачу минимум на месяц. Кто-нибудь знает вообще в каком там все состоянии, что в квартирах. На фото только территория и подъезды, а фото квартир практически не выкладывают.


За месяц они не справятся. Работы там навалом еще. Насколько мне известно нету входной группы еще в подъездах (лестницы и фундамент под ними).
Также (не знаю во всех подъездах или нет) прорвало трубу-вода текла по этажам, все потолки в подъезде (армстронг), все стены (были полностью отштукатурены и окрашены), все это переделывать им придется. Также много воды в квартирах, возможно пострадала проводка.
Так что товарищи, не скоро въезжать будем...
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