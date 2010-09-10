Сообщение Mamzel » Вчера, 17:06

Еллка писал(а): Добрый день!

В договоре на покупку квартиры прописано, что последний день сдачи 20.03.2017г. Сегодня по телефону сотрудник компании сказал, что задержат сдачу минимум на месяц. Кто-нибудь знает вообще в каком там все состоянии, что в квартирах. На фото только территория и подъезды, а фото квартир практически не выкладывают.

За месяц они не справятся. Работы там навалом еще. Насколько мне известно нету входной группы еще в подъездах (лестницы и фундамент под ними).Также (не знаю во всех подъездах или нет) прорвало трубу-вода текла по этажам, все потолки в подъезде (армстронг), все стены (были полностью отштукатурены и окрашены), все это переделывать им придется. Также много воды в квартирах, возможно пострадала проводка.Так что товарищи, не скоро въезжать будем...