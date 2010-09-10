ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Добрый день!
В договоре на покупку квартиры прописано, что последний день сдачи 20.03.2017г. Сегодня по телефону сотрудник компании сказал, что задержат сдачу минимум на месяц. Кто-нибудь знает вообще в каком там все состоянии, что в квартирах. На фото только территория и подъезды, а фото квартир практически не выкладывают.
В договоре на покупку квартиры прописано, что последний день сдачи 20.03.2017г. Сегодня по телефону сотрудник компании сказал, что задержат сдачу минимум на месяц. Кто-нибудь знает вообще в каком там все состоянии, что в квартирах. На фото только территория и подъезды, а фото квартир практически не выкладывают.
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Еллка писал(а):Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?
Вы предлагаете пойти им помочь поскорее доделать?
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
elias писал(а):Еллка писал(а):Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?
Вы предлагаете пойти им помочь поскорее доделать?
Да нет, пусть сами доделывают. А Вы не знаете лифты поставили или нет?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 22 мар 2017, 02:53
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Еллка писал(а):elias писал(а):Еллка писал(а):Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?
Вы предлагаете пойти им помочь поскорее доделать?
Да нет, пусть сами доделывают. А Вы не знаете лифты поставили или нет?
Вроде поставили , но Информации минимум фоток тоже, да и качество все хуже и хуже как фоток так работ!!! Главное чтобы все доделали и хватило на все у них денег, сил и терпения!!!
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Еллка писал(а):Добрый день!
В договоре на покупку квартиры прописано, что последний день сдачи 20.03.2017г. Сегодня по телефону сотрудник компании сказал, что задержат сдачу минимум на месяц. Кто-нибудь знает вообще в каком там все состоянии, что в квартирах. На фото только территория и подъезды, а фото квартир практически не выкладывают.
За месяц они не справятся. Работы там навалом еще. Насколько мне известно нету входной группы еще в подъездах (лестницы и фундамент под ними).
Также (не знаю во всех подъездах или нет) прорвало трубу-вода текла по этажам, все потолки в подъезде (армстронг), все стены (были полностью отштукатурены и окрашены), все это переделывать им придется. Также много воды в квартирах, возможно пострадала проводка.
Так что товарищи, не скоро въезжать будем...
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
А Вы не знаете в каких подъездах текло? Прямо огорошили такой новостью . Надо срочно ехать смотреть квартиру
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Еллка писал(а):А Вы не знаете в каких подъездах текло? Прямо огорошили такой новостью . Надо срочно ехать смотреть квартиру
К сожалению какие подъезды текли я не знаю. Съездийте посмотрите, потом расскажете.
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Мне сегодня позвонили и предложили записаться на предварительный осмотр квартиры. Правда не особо удобно, что только по будням с 9 до 17.00. Кто-нибудь уже осматривал свою квартирку?
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Всем добрый вечер. А откуда вообще информация о том что прорвало трубу? Почему источник не уточняет о каких подъездах идет речь?
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Еллка писал(а):Мне сегодня позвонили и предложили записаться на предварительный осмотр квартиры. Правда не особо удобно, что только по будням с 9 до 17.00. Кто-нибудь уже осматривал свою квартирку?
А у вас какой подъезд?
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
AnnaM писал(а):Еллка писал(а):Мне сегодня позвонили и предложили записаться на предварительный осмотр квартиры. Правда не особо удобно, что только по будням с 9 до 17.00. Кто-нибудь уже осматривал свою квартирку?
А у вас какой подъезд?
6, а у Вас?
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