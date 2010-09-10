ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 17 мар 2017, 11:37

Добрый день!
В договоре на покупку квартиры прописано, что последний день сдачи 20.03.2017г. Сегодня по телефону сотрудник компании сказал, что задержат сдачу минимум на месяц. Кто-нибудь знает вообще в каком там все состоянии, что в квартирах. На фото только территория и подъезды, а фото квартир практически не выкладывают.
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Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 17 мар 2017, 13:58

Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?
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elias
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 14:35

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение elias » 20 мар 2017, 09:44

Еллка писал(а):Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?

Вы предлагаете пойти им помочь поскорее доделать?
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Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 20 мар 2017, 13:01

elias писал(а):
Еллка писал(а):Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?

Вы предлагаете пойти им помочь поскорее доделать?


Да нет, пусть сами доделывают. А Вы не знаете лифты поставили или нет?
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Лилия Пискарева
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 02:53

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Лилия Пискарева » 22 мар 2017, 03:10

Еллка писал(а):
elias писал(а):
Еллка писал(а):Соседи, почему молчим? Откуда такая пассивность или всем наплевать где и как мы будем жить?

Вы предлагаете пойти им помочь поскорее доделать?


Да нет, пусть сами доделывают. А Вы не знаете лифты поставили или нет?

Вроде поставили , но Информации минимум фоток тоже, да и качество все хуже и хуже как фоток так работ!!! Главное чтобы все доделали и хватило на все у них денег, сил и терпения!!!
Вложения
10940.jpg
strojka6.jpg
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Mamzel
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 13:18

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Mamzel » 27 мар 2017, 17:06

Еллка писал(а):Добрый день!
В договоре на покупку квартиры прописано, что последний день сдачи 20.03.2017г. Сегодня по телефону сотрудник компании сказал, что задержат сдачу минимум на месяц. Кто-нибудь знает вообще в каком там все состоянии, что в квартирах. На фото только территория и подъезды, а фото квартир практически не выкладывают.


За месяц они не справятся. Работы там навалом еще. Насколько мне известно нету входной группы еще в подъездах (лестницы и фундамент под ними).
Также (не знаю во всех подъездах или нет) прорвало трубу-вода текла по этажам, все потолки в подъезде (армстронг), все стены (были полностью отштукатурены и окрашены), все это переделывать им придется. Также много воды в квартирах, возможно пострадала проводка.
Так что товарищи, не скоро въезжать будем...
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Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 27 мар 2017, 18:48

А Вы не знаете в каких подъездах текло? Прямо огорошили такой новостью :shock: . Надо срочно ехать смотреть квартиру
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Mamzel
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 13:18

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Mamzel » 28 мар 2017, 09:21

Еллка писал(а):А Вы не знаете в каких подъездах текло? Прямо огорошили такой новостью :shock: . Надо срочно ехать смотреть квартиру


К сожалению какие подъезды текли я не знаю. Съездийте посмотрите, потом расскажете.
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Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 28 мар 2017, 12:24

Мне сегодня позвонили и предложили записаться на предварительный осмотр квартиры. Правда не особо удобно, что только по будням с 9 до 17.00. Кто-нибудь уже осматривал свою квартирку?
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AnnaM
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 20:22

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение AnnaM » 28 мар 2017, 20:26

Всем добрый вечер. А откуда вообще информация о том что прорвало трубу? Почему источник не уточняет о каких подъездах идет речь?
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AnnaM
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 20:22

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение AnnaM » 28 мар 2017, 20:40

Еллка писал(а):Мне сегодня позвонили и предложили записаться на предварительный осмотр квартиры. Правда не особо удобно, что только по будням с 9 до 17.00. Кто-нибудь уже осматривал свою квартирку?

А у вас какой подъезд?
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Еллка
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 11:33

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Еллка » 28 мар 2017, 22:41

AnnaM писал(а):
Еллка писал(а):Мне сегодня позвонили и предложили записаться на предварительный осмотр квартиры. Правда не особо удобно, что только по будням с 9 до 17.00. Кто-нибудь уже осматривал свою квартирку?

А у вас какой подъезд?

6, а у Вас?
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AnnaM
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 20:22

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение AnnaM » 29 мар 2017, 17:15

Еллка писал(а):
AnnaM писал(а):
Еллка писал(а):Мне сегодня позвонили и предложили записаться на предварительный осмотр квартиры. Правда не особо удобно, что только по будням с 9 до 17.00. Кто-нибудь уже осматривал свою квартирку?

А у вас какой подъезд?

6, а у Вас?

У нас 4....и ждать мы будем долго как я поняла...
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Victoria
Гость RZN.info
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 13 апр 2006, 10:41
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Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Victoria » 30 мар 2017, 08:58

24 марта была на осмотре квартиры в 6 подъезде. Ступенек в подъезд не было, двери есть. Внутри подъезда стены покрыты декоративной штукатуркой салатового цвета - приятно, ступени отделаны плиткой, есть перила. Все чисто. Пока поднимались, видели там много рабочих - что-то делают и моют полы, было очень чисто.
В нашей квартире и во всем подъезде нет еще входных дверей и стеклянной двери между кухней и балконом. Все остальное есть. Стяжка сухая ровная, стены оштукатурены, все отопительные приборы на месте, все подключено. Нашли один косяк - неровная стена даже визуально видно, но вообще в таком месте, что не имеет значения, хотя записали как замечание. Сотрудник, который сопровождал, сказал, что весь апрель будут подключать газ и сдавать.
Конечно, не совсем верится, что за апрель все получится, но будем надеяться.

Про протекшую трубу не слышали, видимо не в нашем подъезде.
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Alf1980
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 14:42

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение Alf1980 » Сегодня, 14:45

Жена на днях с братом ходили смотреть квартиру. 6 подъезд - косяков куча, я не думаю что все собрались в нашей квартире, смотрите лучше((((
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева

Сообщение ivanes » 6 минут назад

Все желают квартиру побольше,подешевле.что бы в центре. В договоре сами согласны принимать отделку от строителя. Косяки от строителя,а не от застройщика. Застройщик - финансовое сопровождение организация согласования проекта и землеотвода. РСК никогда не строила,строил субподрядчики. Так с ЖК "Фестиваль". Вам придется мирится с шумом от ж/дороги.от остатков производства мин и др.сельхозтехники. За дешево и косяки могут быть.
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