Сообщение Victoria » 30 мар 2017, 08:58

24 марта была на осмотре квартиры в 6 подъезде. Ступенек в подъезд не было, двери есть. Внутри подъезда стены покрыты декоративной штукатуркой салатового цвета - приятно, ступени отделаны плиткой, есть перила. Все чисто. Пока поднимались, видели там много рабочих - что-то делают и моют полы, было очень чисто.

В нашей квартире и во всем подъезде нет еще входных дверей и стеклянной двери между кухней и балконом. Все остальное есть. Стяжка сухая ровная, стены оштукатурены, все отопительные приборы на месте, все подключено. Нашли один косяк - неровная стена даже визуально видно, но вообще в таком месте, что не имеет значения, хотя записали как замечание. Сотрудник, который сопровождал, сказал, что весь апрель будут подключать газ и сдавать.

Конечно, не совсем верится, что за апрель все получится, но будем надеяться.



Про протекшую трубу не слышали, видимо не в нашем подъезде.