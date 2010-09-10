ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Наконец-то и мы добрались до осмотра квартиры. Смотрели сегодня в 6 подъезде. Ну, что сказать... Сама квартира вроде нормально, без особых косяков, на наш неопытный взгляд. Стеклянная дверь между кухней и балконом не стоит, входной двери нет. У нас в ванной какая-то странная распаячная коробка внизу около пола и между ней и полом провод. Не поняли зачем. И представитель компании не смог объяснить, зачем она нужна. Еще не нашли выключателя для ванной, такое впечатление что на туалет и ванную комнату стоит один выключатель. Типа куда бы ни шел, а свет включай везде На счет подъезда. Ранее было написано, что приятный цвет стен и чистота. Не сказала бы. Цвет между грязно желтым, салатовым и пыльным каким-то. Грязь жуткая. Рабочих "восточной" внешности и правда много, что-то делают на лестнице. Перила простые железные, даже на первом этаже. По сравнению с другим ЖК нашей компании намного хуже, на мой взгляд, система супер-эконом. Там внизу стояли никелированные перила и лифты были отделаны. У нас ничего этого нет и наверно не будет ИМХО
Re: ЖК "Фестиваль" на Чапаева
Александр(Т) писал(а):Кто нибудь ключи получил уже? Что говорят в офисе по поводу выдачи?
На наш вопрос о времени сдачи дома, представитель застройщика сказал, что планируется ввод в эксплуатацию после майских праздников. Но верится в это с трудом, судя по масштабам недоделок.
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