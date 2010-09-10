Сообщение Еллка » Вчера, 18:22

Наконец-то и мы добрались до осмотра квартиры. Смотрели сегодня в 6 подъезде. Ну, что сказать... Сама квартира вроде нормально, без особых косяков, на наш неопытный взгляд. Стеклянная дверь между кухней и балконом не стоит, входной двери нет. У нас в ванной какая-то странная распаячная коробка внизу около пола и между ней и полом провод. Не поняли зачем. И представитель компании не смог объяснить, зачем она нужна. Еще не нашли выключателя для ванной, такое впечатление что на туалет и ванную комнату стоит один выключатель. Типа куда бы ни шел, а свет включай вездеНа счет подъезда. Ранее было написано, что приятный цвет стен и чистота. Не сказала бы. Цвет между грязно желтым, салатовым и пыльным каким-то. Грязь жуткая. Рабочих "восточной" внешности и правда много, что-то делают на лестнице. Перила простые железные, даже на первом этаже. По сравнению с другим ЖК нашей компании намного хуже, на мой взгляд, система супер-эконом. Там внизу стояли никелированные перила и лифты были отделаны. У нас ничего этого нет и наверно не будет ИМХО